Torcedores se dividem sobre lance polêmico em Palmeiras x River: ‘Sonegado’

Valendo uma vaga na semifinal da Libertadores, Palmeiras e River Plate vão empatando pelo jogo de volta das quartas de final, nesta quarta-feira (24). Ainda na primeira etapa, um possível pênalti a favor do Verdão dividiu a opinião dos torcedores nas redes sociais.

Aos 22 minutos, a defesa da equipe argentina afastou a bola que acabou tocando na mão do meia Galoppo dentro da área. O atacante Flaco Lopez chegou a fazer pressão na arbitragem que nada marcou. Os internautas dividiram opiniões sobre o lance polêmico. Confira abaixo.

Com um gol salvador de Vitor Roque, o Palmeiras vai garantindo a classificação para as semifinais da Libertadores, contra o River Plate. O vencedor do confronto aguarda quem avançar do duelo entre São Paulo x LDU, que acontece nesta quinta-feira (25).

