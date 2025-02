Palmeiras x Corinthians: PC Oliveira analisa polêmica de invasão e explica regra

Após o empate entre Palmeiras e Corinthians, na última quinta-feira (6), o técnico Abel Ferreira reclamou da arbitragem em um lance no Allianz Parque. Para o técnico, houve invasão de um jogador do Alvinegro no momento da cobrança de pênalti de Estevão, que desperdiçou a penalidade. Contudo, para o ex-árbitro Paulo César de Oliveira, a jogada não teve irregularidade, pois o pé de João Pedro ainda não estava em contato com o solo.

- A regra mudou com relação à invasão da área. Hoje, para o jogador ser punido, ele tem que invadir e participar do lance. O João Pedro está com o corpo inclinado e com o pé levantado. Mas o que diz a regra é a posição do pé em contato com o solo. Então o fato do jogador estar inclinado e com o pé levantado, não é considerada a invasão. O corpo dele inclinado é considerado normal. Foi bem avaliado em campo e também pelo árbitro de vídeo - disse PC.

Comentarista de arbitragem da Globo, PC ainda comentou outro lance polêmico em Palmeiras x Corinthians. Momentos antes do pênalti em Estevão, o Palmeiras reclamou de outra possível penalidade após a bola tocar no braço de André Ramalho dentro da área. Contudo, para o ex-árbitro, o zagueiro estava com o braço para trás, sem ação de bloqueio.

- A bola bate na perna esquerda do André Ramalho e depois toca no braço dele. Mas é aquele braço que está atrás do corpo, não está em uma ação de bloqueio. Deve ser marcado o pênalti quando o jogador está se atirando na bola em uma ação de bloqueio com o braço aberto. Aí ele estaria assumindo o risco. O André Ramalho está com o braço atrás, em um gesto de quem vai apoiar no gramado. Foi uma boa interpretação do Claus, não houve o pênalti - disse PC.

O que vem por aí para Palmeiras e Corinthians?

No próximo domingo (9), o Palmeiras visita o Água Santa, às 18h30m (de Brasília), na Arena Mané Garrincha, em Brasília. No mesmo dia, o Corinthians recebe o São Bernardo, na Neo Química Arena, às 20h30m (de Brasília). Ambas as partidas são válidas pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

