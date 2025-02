Neto critica atitude de Yuri Alberto em Palmeiras x Corinthians e detona Claus

O clássico entre Palmeiras e Corinthians contou com algumas polêmicas nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque. Uma delas foi a expulsão de Yuri Alberto. O ex-jogador Neto criticou o atacante pelo chute na bandeirinha no primeiro tempo, mas não concordou com a expulsão do atacante, na etapa final.

- Yuri Alberto fez um golaço, mas não precisa chutar a bandeira, né? A gente não meteu o pau no Luciano quando ele fez isso lá no estádio do Corinthians? Pra quê chutar a bandeira, cara? Pra quê isso? Não tem necessidade disso, não precisava - comentou Neto.

- Ele está de sacanagem que ele vai expulsar? Nossa, que legal Raphael Claus. Acabou com o jogo, tudo que ele queria. Deu o cartão amarelo justo na bandeirinha, e agora num lance que o Yuri Alberto cai e ele dá outro amarelo. Parabéns, Claus - completou o ex-jogador na "Rádio Craque Neto".

O centroavante havia recebido o primeiro cartão amarelo após chutar a bandeirinha de escanteio ao comemorar o gol. No segundo tempo, ao tentar driblar o zagueiro Naves, o atacante se atirou no gramado e recebeu mais um amarelo. Os clubes empataram em 1 a 1, com gols de Yuri Alberto e Maurício.