Fora de Campo

Espanhóis reagem a provável reforço do Botafogo: ‘Golpe de gênio’

Glorioso está próximo de acertar a chegada de atacante

John Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Franck Fife/AFP)
imagem cameraJohn Textor, dono da SAF do Botafogo (Foto: Franck Fife/AFP)
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Wilson Gonzaga Spiler,
Dia 12/08/2025
10:01
O Botafogo está muito próximo de acertar a chegada de mais um jogador, e dessa vez, é um atleta europeu. Os espanhóis ficaram bastante surpresos com a provável chegada do atacante Chris Ramos como novo reforço do Botafogo.

Centroavante de origem, Chris Ramos também pode cair pelos lados do gramado, principalmente pela ponta direita. O setor é tratado como prioridade pelo Botafogo na janela, e a SAF vem encontrando dificuldade no mercado.

Assim que a notícia de Chris Ramos como novo reforço do Botafogo saiu na mídia espanhola, os espanhóis foram até as redes sociais manifestar sua opinião. Veja abaixo.

Dono do Lyon, John Textor está nos Estados Unidos devido a presença do Botafogo no Mundial
Dono do Lyon, John Textor está nos Estados Unidos devido a presença do Botafogo no Mundial (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Veja reação dos espanhóis com Chris ramos como provável reforço do Botafogo

"Cancelem toda a negociação"

"Seria apropriado que Chris Ramos encerrasse sua coletiva de imprensa de despedida com um "Até Lugo"

Por que a contratação do espanhol?

O Botafogo avançou pela contratação do centroavante Chris Ramos, de 28 anos, do Cádiz, da Espanha. A SAF tem conversas adiantadas com o clube espanhol para a transação e aposta no jogador como boa peça para aumentar o nível do elenco, tendo em vista sua versatilidade e perfil adequado para o estilo do técnico Davide Ancelotti.

Na última temporada, o camisa 16 do Cádiz marcou 10 gols e deu uma assistência em 38 jogos. A equipe estava na segunda divisão espanhola e terminou na 13ª colocação.

O Botafogo vê a necessidade de mais um centroavante no elenco. Atualmente, apenas Arthur Cabral tem sido utilizado no setor como peça de ofício, já que Mastriani conta com pouco prestígio. O uruguaio, contratado por empréstimo junto ao Athletico-PR, tem apenas um jogo sob o comando de Davide Ancelotti.

