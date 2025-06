Por que os árbitros brasileiros vão bem no Mundial e são criticados no Brasil?

Os árbitros brasileiros Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abatti Abel têm sido elogiados pelas atuações no Mundial de Clubes da FIFA. Ambos foram escalados para partidas de peso — incluindo jogos do Real Madrid — e agradaram aos observadores internacionais pela condução técnica, postura e controle emocional. Os bons desempenhos, somados à avaliação da FIFA, colocam a dupla como cotada para apitar a final do torneio, especialmente em caso de ausência de clubes da CONMEBOL na decisão.

Mas por que os mesmos árbitros que se destacam em torneios internacionais enfrentam críticas constantes no futebol brasileiro? A resposta passa por fatores estruturais e de contexto, conforme analisaram os ex-árbitros e comentaristas Carlos Eugênio Simon e Salvio Spinola, ouvidos pelo Lance!.

Para Simon, que já apitou três Copas do Mundo e competições como a Olimpíada e Copa das Confederações, o bom desempenho fora do país está ligado ao preparo e ao ambiente menos hostil que os juízes encontram.

- A arbitragem brasileira é uma arbitragem competente. O que salienta uma comissão dessas é a tranquilidade e o apoio que ela dá pra você. São vários seminários, palestras, encontros… eles te dão toda a tranquilidade pra você exercer a arbitragem na sua plenitude - disse Simon, que também citou a diferença no comportamento dos jogadores:

- O respeito dos jogadores é maior. O público também é mais tranquilo. Os jogadores se preocupam, porque querem jogar todos os jogos. Tem o risco de suspensão, então evitam reclamações. O Ramon Abatti expulsou o zagueiro do Real Madrid no início do jogo. Sem usar o VAR como bengala. No Brasil, o árbitro titubeia porque sabe que o VAR vai intervir. Lá, não. Lá ele teve personalidade, e foi correto - elogiou Simon.

Ramon Abatti Abel no apito do confronto entre Real Madrid e Pachuca, pelo Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

Salvio Spinola reforçou a análise e acrescentou que o ambiente do Mundial é mais controlado, o que permite melhor desempenho. Para o comentarista, a concentração total voltada para o torneio é o diferencial.

- Lá é um jogo só técnico. Não é um jogo disciplinar. O árbitro entra em campo só preocupado com decisões técnicas. Não tem pressão por reclamação, nem confusão. Isso ajuda muito. O árbitro está 30 dias num hotel, à disposição da comissão de arbitragem. Com foco 100% nisso. Treinamento diário, feedbacks, análises, mesmo que ele não tenha atuado. Treinamento constante. No café da manhã, no almoço, na janta, na sala de aula, no campo, olhando vídeos… Isso melhora a performance de qualquer profissional.

Salvio comparou esse contexto ao do futebol brasileiro, onde o árbitro divide atenção com logística e deslocamentos. Para ele, no Brasil, o árbitro tem dupla ou tripla função. Nos EUA a situação é diferente. O ex-árbitro lembrou ainda do comportamento dos jogadores.

- Os jogadores querem jogar todos os jogos. Dois cartões tiram o cara da próxima partida. Então eles pensam duas vezes antes de reclamar ou fazer falta desnecessária. Isso ajuda muito no controle da partida - destacou.

Segundo Salvio, os elogios a Wilton e Ramon têm base técnica.

- Eles estão seguros, confiantes, respaldados pela estrutura da arbitragem internacional. Isso aparece em campo.

Além disso, Simon ressaltou que o trabalho em equipe é essencial.

- Os quatro assistentes que estão lá também são de alto nível. Rafael Alves, Danilo Manis, Bruno Boschilia e Bruno Pires. Um árbitro sozinho não vai a lugar nenhum.

Com a avaliação positiva do Comitê de Arbitragem da FIFA, Wilton e Ramon Abatti Abel seguem como opções reais para a decisão do Mundial de Clubes. O desempenho deles tem sido visto como exemplo do potencial da arbitragem brasileira — quando oferecidas as condições ideais de preparação e suporte.