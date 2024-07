John Textor, dono do Botafogo, revela que pretende processar Leila Pereira, presidente do Palmeiras. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri e Rafael Oliva • Publicada em 12/07/2024 - 19:14 • Rio de Janeiro

Dono da SAF do Botafogo, John Textor revelou que planeja processar a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, na justiça dos EUA, após batalha judicial por conta das denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiros. Os dirigentes trocam ofensas e acusações desde o fim do ano passado.

O empresário americano contratou o ex-promotor Paul Tuchmann para processar a presidente do Palmeiras. Ele atuou no Fifagate, ou Caso Fifa, o maior escândalo de corrupção da história do futebol que resultou em dezenas de priões de dirigentes.

– Ela cruzou a linha. Eu vou atrás dela. Eu contratei Paul Tuchmann, que teve papel determinante na queda de dirigentes da Fifa. Ele agora está no setor privado, é advogado. Eu vou olhar de forma responsável o que pode ser feito. Estou obviamente sendo atacado – disse Textor.

Tudo começou após a partida entre Botafogo e Palmeiras no segundo turno do Campeonato Brasileiro 2023, os dois times disputavam a liderança e o jogo foi marcado por polêmicas de arbitragem. A partir daí, o dirigente do clube alvinegro entrou com uma acusação de manipulação de resultados em partidas do Brasileirão, que incluia o Palmeiras.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, presta depoimento à CPI de manipulação de resultados no futebol brasileiro. (Reprodução/Twitter)

Em depoimento, Leila Pereira rebateu as denúncias feitas por John Textor e frisou que o americano deveria ser punido. Na manifestação mais recente sobre o assunto, a presidente do Palmeiras voltou a pedir punição do dono do Botafogo.

– O relatório reforça o que temos falado nos últimos meses sobre o sr. John Textor. Trata-se de um irresponsável que precisa ser punido exemplarmente pelos crimes que tem cometido contra pessoas, clubes e entidades. - afirmou Leila, no último dia 5.

Consultado pelo Lance!, o Palmeiras informou, através da assessoria de imprensa, que a presidente Leila Pereira não vai se manifestar, pois já disse tudo o que pensa sobre o dono da SAF do Botafogo-RJ.

Recentemente, o empresário falou sobre uma ordem sancionada pelo presidente dos EUA, Joe Biden. A nova medida visa impedir que pessoas que interferem em investigações de corrupção entrem em território americano.

– Há uma ordem executiva do presidente Biden de dezembro de 2023. Não é crime, porque ela não fez nada nos Estados Unidos. Mas é basicamente um estatuto anticonruupção, que diz que se as pessoas impedirem o progresso de uma investiagação de corrupção seus vistos podem ser retirados e perderão o direito de entrar nos EUA. Do ponto de vista de calúnia ou difamação, é claro. - revelou ao ge.

John Textor, do Botafogo, em depoimento à CPI de manipulação de resultados no futebol brasileiro. (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

– Ela faz uma campanha, como uma bem-sucedida mulher de negócios, dizendo na imprensa internacional: "O John Textor precisa pagar pelos crimes que cometeu contra o povo brasileiro". Então é claro que eu vou atrás dela. Vou olhar de forma responsável o que nós podemos fazer. Porque obviamente estou sendo atacado, estou na defesa. - completou.

Recentemente, o relator do STJD, Mauro Marcelo de Lima e Silva, sugeriu, em relatório da conclusão do inquérito, que John Textor seja suspenso por seis anos e receba uma multa de R$ 2 milhões, além do encaminhamento do caso à Justiça do Rio de Janeiro por se tratar de delitos criminais.

– Estou vendo falando na imprensa que estou cometendo crimes no Brasil. Isse se transforma em manchetes sensacionalistas dizendo que eu corria risco de ser banido por seis anos. Eu acho que a Leila cruzou a linha. Acho que o STJD, à medida que entrem pessoas novas, espero que elas procurem evidências claras. - rebateu o empresário.

O Botafogo volta à campo na quarta-feira (24), justamente contra o Palmeiras, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida marcará mais um confronto decisivo entre os times, que valerá o topo da tabela do campeonato.