Palmeiras vence Bragantino e mantém distância do Flamengo? IA faz previsão

A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva grandes emoções para os clubes que disputam a liderança. Jogando diante de sua torcida, o líder Palmeiras recebe o Bragantino em busca de uma vitória que consolide sua posição no topo. Enquanto isso, o vice-líder Flamengo busca diminuir a vantagem contra o Botafogo em um clássico que pode definir a estratégia para a reta final do campeonato.

Diante desse cenário, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do ‘X’, cravar os resultados das partidas. Segundo a ferramenta, Flamengo e Palmeiras vencem suas respectivas partidas e seguem brigando pela liderança do Campeonato. Confira abaixo.

Palmeiras x Bragantino

Líder isolado do Campeonato Brasileiro com 58 pontos, o Palmeiras recebe o Bragantino, às 19h (de Brasília). Jogando diante de sua torcida, o Verdão conta com um retrospecto favorável de cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota para o Massa Bruta, nos últimos 10 jogos.

Embalada após a goleada por 4 a 1 contra o Juventude, a equipe comandada por Abel Ferreira é favorita para o confronto da 28ª rodada, segundo a inteligência artificial. Na visão da IA, a partida será disputada e tende a ter poucos gols, mas o Palmeiras tem ligeira vantagem e deve vencer pelo placar de 2 a 1.

Palmeiras e Bragantino voltam a se enfrentar pelo Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Botafogo x Flamengo

Com três pontos a menos do Palmeiras, o Flamengo busca igualar a pontuação para assumir líder ainda nesta rodada. Para isso, a equipe comandada por Filipe Luís precisa vencer o clássico contra o Botafogo e torcer para um tropeço do Palmeiras contra o Bragantino.

Segundo a ferramenta de inteligência artificial, o clássico no Nilton Santos será truncado, com poucos gols. No entanto, o Flamengo deve levar vantagem se explorar a fragilidade alvinegra. Apostando em um resultado, a IA cravou vitória rubro-negra por 2 a 1, com um gol do atacante Pedro no final da partida.

Cuiabano em ação pelo Botafogo contra o Flamengo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Flamengo e Palmeiras entram em campo nesta quarta

Palmeiras recebe Bragantino no Allianz Parque

🟢Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Flamengo visita Botafogo

🎟️A um dia do clássico entre Botafogo e Flamengo, 17 mil ingressos vendidos. O setor visitante (sul) já está esgotado, mas os demais seguem à venda para a torcida alvinegra. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos.

Informações do jogo entre Palmeiras x Red Bull Bragantino

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X JUVENTUDE

28ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, 19h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)

🧑‍⚖️ Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)

🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque.

BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha (Borbas).