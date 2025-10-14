Jornalistas elegem destaque do Brasil contra Japão: ‘Pilar da Seleção’

O volante Bruno Guimarães se estabeleceu como jogador regular na Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti. No primeiro tempo da derrota contra o Japão, o jogador foi bastante exaltado. O meio-campista foi substituído aos 57 minutos, após o primeiro gol do Japão.

continua após a publicidade

Bruno Guimarães, do Newcastle, é o único jogador que participou de todas as cinco partidas dirigidas pelo técnico italiano desde sua chegada na Seleção Brasileira.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

"O intocável" de Ancelotti

Durante a Data FIFA de setembro, Ancelotti classificou Bruno como "indiscutível" na Seleção. A importância do volante ficou ainda mais evidente quando a CBF precisou ajustar a logística após problemas no voo que o levava para Seul, garantindo sua participação no confronto contra a Coreia do Sul.

continua após a publicidade

- É um orgulho tremendo representar a Seleção. A confiança que o treinador passou me ajudou bastante, mas ter o Casemiro do lado ajuda qualquer jogador - garantiu Bruno.

Bruno Guimarães em ação pela Seleção Brasileira (Foto: AIZAR RALDES/AFP)

Bruno Guimarães é pilar da Seleção Brasileira

A consistência do jogador na equipe nacional vai além do período com Ancelotti. Dos 30 jogos disputados pela Seleção após a Copa do Catar, Bruno esteve presente em 28, sendo titular em 25 ocasiões e entrando durante o jogo em outras três. Apenas duas ausências foram registradas, uma delas por suspensão. Essa regularidade se manteve independentemente do técnico que estivesse no comando da Seleção, passando por Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e agora com o treinador italiano.