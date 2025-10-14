Esposa de jogador do Botafogo anuncia término e manda recado: ‘Não vinculem’

Julya, esposa de Jeffinho, do Botafogo, anunciou que os dois não estão mais juntos como casal na manhã desta terça-feira (14). Ela aproveitou ainda para mandar um recado e apagar as fotos que tinham nas redes sociais.

O casal tem duas filhas pequenas juntos, e o término pegou os fãs do jogador de surpresa. Em 2023, quando o jogador do Botafogo foi para o Lyon, da França, Julya o acompanhou. Nesta terça-feira, ela pediu para não mandarem mais nada de Jeffinho para ela.

- Gente, não precisa ficar me mandando nada do Jefferson, e a partir de agora não precisam mais me vincular a ele! Obrigada - anunciou Julya.

Temporada difícil no Botafogo

Em 2025, Jeffinho não tem conseguido sucesso como jogador do Botafogo. O atacante conviveu com muitos problemas físicos e apenas agora, na reta final da temporada, tem conseguido ser relacionado com frequência para os jogos.

Ainda assim, o jovem de 25 anos não se firmou 100% com Davide Ancelotti, e nem sai do banco em algumas ocasiões. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, Jeffinho entrou em campo apenas 11 vezes, e o Botafogo já soma 27 partidas na competição.

Ao todo, Jeffinho tem 18 jogos pelo Botafogo na temporada. O camisa 47 marcou apenas um gol e duas assistências com a camisa do Glorioso no ano.

Lesões não são novidade

Jeffinho chegou no Botafogo em 2022 e rapidamente se destacou no time comandado por Luís Castro. Ele veio do Resende, após destaque no Campeonato Carioca, inicialmente para integrar o "Botafogo B", antigo projeto sub-23 do Glorioso.

Depois de muitas lesões no time principal, Jeffinho subiu e se firmou como titular, caindo nas graças da torcida. No final do ano, foi negociado com o Lyon, da França, onde ficou durante toda a temporada de 2023, mas sem destaque.

Em 2024, Jeffinho retornou ao Botafogo, mas teve diversas lesões ao longo da temporada. Apesar de poucas participações, o atacante marcou o gol da classificação na fase de grupos da Libertadores contra o Universitário, no Peru.