O ex-atacante Muller indicou que nove atletas do atual elenco do São Paulo deveriam deixar o clube na próxima temporada. Em análise durante sua participação em programa da TV Gazeta, Muller recomendou a permanência de apenas cinco atletas no plantel são-paulino para 2026. A preocupação com a renovação do elenco e a abertura de espaço para jovens da base norteou as avaliações de Muller.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Entre os jogadores que deveriam permanecer no São Paulo, segundo Muller, estão o goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco, os atacantes Lucas Moura, Ferreirinha e Calleri.

O meia Oscar recebeu as críticas mais duras do ex-jogador, que questionou seu histórico de lesões durante o ano. Em contrapartida, o ex-atacante defendeu enfaticamente a permanência de Lucas Moura, apesar de o jogador também ter enfrentado problemas físicos em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Fábio Sormani se revolta com críticas a jogador do Corinthians: ‘Cegados’

Oscar sofre nova lesão e deve desfalcar Tricolor após Data Fifa (Foto: Erico Leonan/São Paulo FC)

Ex-jogador escolhe jogadores do São Paulo para deixar elenco

Arboleda: “Já deu. São 10 anos de clube. Tem que dar oportunidade aos mais jovens.” Oscar: “Sempre fui contra a contratação dele. Nunca jogou no São Paulo até agora… Se jogou uma partida boa, foi muito. Ficou muito mais no departamento médico do que jogando.” Ferraresi: “Jogou mais de lateral do que de zagueiro. No São Paulo joga mais improvisado. Beco pra ele.” Luiz Gustavo: “Foi bem até a contusão. Tem que dar oportunidades para a molecada da base. 38 anos… Não dá, né? Como a base vai subir assim?” Luciano: “Fernando Diniz gosta dele. Se tem interesse do Vasco, que vá para o Rio.” Dinenno, Tapia, Wendell e Bobadilla: “São jogadores que não precisam ficar no São Paulo. Como que a base vai jogar com eles lá?"

📆Próximos compromissos

O São Paulo tem três compromissos consecutivos pelo Campeonato Brasileiro nos próximos dias. A equipe enfrenta o Grêmio fora de casa nesta quarta-feira (16) às 19h, depois visita o Mirassol no sábado (19) às 16h, e recebe o Bahia no Morumbis na sexta-feira (25) às 21h30.