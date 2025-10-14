Band ironiza alfinetada de William Bonner sobre transmissão da F1
Emissora respondeu a Globo em rede social
- Matéria
- Mais Notícias
A Band respondeu a indireta que William Bonner deu à emissora ao falar sobre o retorno da Fórmula 1 (F1) para a Globo. Durante o evento "Upfront", que apresenta o ano de 2026 da Globo para o mercado publicitário, o apresentador do Jornal Nacional perguntou se o público ainda sabia o que era a F1, já que a categoria havia saído da Globo.
➡️ Web aponta deboche de William Bonner com a Band ao citar Fórmula 1 na Globo
— No ano que vem, a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é a Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo… — disse Bonner durante o evento.
Em resposta, a Band também usou o tom irônico. Após a transmissão de cinco temporadas da F1, a emissora do Morumbi não conseguiu a renovação para 2026. Confira a resposta da Band à William Bonner abaixo.
— Aqui a Band mostra tudo! E quem pode falar melhor do que a gente é a nossa legião de fãs. Obrigada pela lembrança, Glô (apelido da Globo) — comentou o perfil oficial da emissora em vídeo que reproduzia a fala de Bonner.
Globo confirma corridas na TV Aberta e programa para a F1
A Globo seguirá no padrão que já usava quando estava com os direitos da F1: a cobertura mais completa será no Sportv, canal fechado, com algumas corridas e compactos ficando na TV aberta. O canal aberto transmitirá 15 corridas, enquanto 9 serão exclusivas do Sportv.
Além disso, os jornais da Globo também terão presença da categoria. A novidade é um programa às sextas-feiras que falará sobre assuntos relacionados ao esporte. A emissora não trouxe mais detalhes sobre a produção:
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
— Na TV Globo, além de 15 corridas transmitidas ao vivo e nove compactos com os melhores momentos, a Fórmula 1 estará presente nos principais telejornais e programas esportivos da emissora. Entre as novidades, um novo programa nas noites de sexta-feira que antecedem os GPs promete aquecer os motores para o fim de semana.
- Matéria
- Mais Notícias