Fábio Sormani se revolta com críticas a jogador do Corinthians: ‘Cegados’
Goleiro é o primeiro do clube a defender a Seleção desde Dida em 2002
Hugo Souza, goleiro do Corinthians, estreou pela Seleção Brasileira na derrota para o Japão por 3 a 2, no Estádio Nacional de Tóquio, em amistoso internacional. A equipe de Carlo Ancelotti abriu 2 a 0 no placar, mas sofreu a virada no segundo tempo após falhas defensivas.
Hugo Souza foi muito criticado por internautas no terceiro gol japonês. Fábio Sormani, porém, saiu em defesa do jovem.
- Alisson está há DEZ anos na seleção e enterrou o Brasil em DUAS Copas do Mundo. Ganhou apenas UM título: Copa América-19. Hugo Souza joga UMA partida, falha em UM gol e as "alisetes" querem sacrificar o goleiro corintiano cegados por conta da veneração. Vão dormir! - escreveu Sormani no X.
➡️ Corinthians é dono do melhor ataque da Libertadores Feminina
Corinthians volta a ter representante na Seleção Brasileira
Hugo Souza, que ficou no banco contra a Coreia do Sul, tornou-se o primeiro goleiro do Corinthians a defender a Seleção em 23 anos. O último havia sido Dida, em fevereiro de 2002. O clube do Parque São Jorge não tinha um jogador de qualquer posição na Seleção desde março de 2023, quando Yuri Alberto enfrentou Marrocos.
Goleiro é baixa para Dorival Júnior
O goleiro corinthiano será desfalque no jogo contra o Santos nesta quarta-feira, tanto pela longa viagem de retorno quanto por estar suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol. Dos outros jogadores do Corinthians convocados, Memphis já está no Brasil e deve ser opção para o jogo, enquanto Felix Torres e Romero provavelmente também serão desfalques.
Como foi Brasil x Japão?
O Brasil começou bem a partida e construiu vantagem ainda na primeira etapa. Aos 25 minutos, Paulo Henrique abriu o placar após receber assistência de Bruno Guimarães. Seis minutos depois, Gabriel Martinelli, atacante que atua pelo Corinthians, ampliou para 2 a 0 após passe de Paquetá.
A seleção japonesa reagiu no segundo tempo. Logo aos 6 minutos, Minamino aproveitou erro na saída de bola entre Casemiro e Fabrício Bruno para diminuir a diferença. A equipe da casa empatou com gol contra de Fabrício Bruno e, aos 26 minutos, Rueda completou a virada ao marcar de cabeça após cobrança de escanteio.
