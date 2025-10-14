Grafite revela por que não jogou em rival do São Paulo: ‘Uma canseira’

Atual comentarista e ex-atacante do São Paulo, Grafite marcou época no clube paulista. Multicampeão, a história do jogador, no entanto, poderia ter sido diferente e em um clube rival do Tricolor.

continua após a publicidade

Após uma passagem de oito meses pelo futebol da Coreia do Sul, Grafite retornou ao Brasil e foi um dos destaques do Goiás no ano de 2003. As boas atuações chamaram a atenção de grandes equipes, como Santos, Bahia, Fluminense e São Paulo. O destino acabou sendo o Morumbi, mas o ex-atacante confidenciou que quase foi parar na Vila Belmiro.

— Meu pai é santista, o time tinha Robinho e Diego voando e falei para o meu empresário dar preferência ao Santos. Eles desceram para a Baixada e tomaram uma canseira do presidente. Aí o Juvenal estava ligando e desde a infância eu era Tricolor, com isso fui para o São Paulo — disse Grafite em entrevista ao podcast Denílson Show.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No São Paulo, o artilheiro foi campeão paulista, da Libertadores e do Mundial, mas um fato marcante também ficou na memória do torcedor. Grafite marcou dois gols contra o Juventus e evitou o rebaixamento do Corinthians, maior rival do Tricolor.

— Era um elenco novo, mas chegamos na semi do Paulista de 2004 e nesse campeonato tem aquela partida contra o Juventus, que o torcedor falava: “Você salvou o Corinthians”. A torcida começa a pegar no meu pé, mas depois os números melhoraram e tudo sai como planejado [...] Tem vezes que chego na capital e o torcedor corintiano me agradece — concluiu.

continua após a publicidade

Grafite ao lado do ex-atleta Denílson e do jornalista Chico Garcia (Foto: Divulgação)

Grafite na Copa do Mundo de 2010

Um dos grandes momentos da carreira de Grafite foi a participação na Copa do Mundo de 2010. À época, o jogador defendia o Wolfsburg, da Alemanha.

No entanto, as coisas não saíram como planejado. Grafite explicou que um comentário durante o torneio deixou o técnico Dunga irritado e o fez perder espaço na competição.

— No jogo contra Portugal, ele me chama e fala para jogar pelos lados. Na partida, eu acabo fazendo uma jogada pelo meio e quase consigo uma assistência, mas ele ficou bravo por entrar nessa posição. Quando chegamos na apresentação, o Dunga vira e fala para os jogadores cumprirem o que ele pede, e eu já sabia que a fala era para mim. Depois disso, ele ficou puto com a parada que eu disse sobre o Adriano e não joguei mais na Copa. Não sei se não botou fé, mas não tenho nenhum ressentimento e agradeço muito ao Dunga — finalizou Grafite.