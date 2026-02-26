Ex-Corinthians reclama de pênalti em Palmeiras x Fluminense: 'Salto espetacular'

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1, na última quarta-feira (25), na Arena Barueri, pela 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por polêmica de arbitragem, e para o ex-goleiro Ronaldo Giovaneli, o Alviverde teve um pênalti marcado, ao próprio favor, de forma equivocada pela arbitragem.

Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, desta quinta-feira (26), o ídolo do Corinthians disparou contra a jogada que envolveu o atacante Vitor Roque. Para Ronaldo, o camisa 9 do Palmeiras, provoca a penalidade, que na visão dele, não deveria ter sido marcada.

— Foi um salto espetacular. O Fábio fecha, tenta pegar a bola e o Vitor Roque se joga. Ele nem coloca a mão no pé dele. O Vitor espera e se joga. E digo mais, nesse tapetinho aí, cuidado para não machucar o ombro — disse o comentarista.

O lance analisado pelo ex-árbitro aconteceu durante o primeiro tempo da partida. O cronômetro marcava 15 minutos, quando Vitor Roque caiu na área após um contato com o goleiro Fábio.

Como foi Palmeiras x Fluminense

Texto por: Vitor Palhares

O Palmeiras iniciou a partida com total controle das ações na Arena Barueri e marcou duas vezes antes dos 15 minutos de jogo. Primeiro, Vitor Roque recebeu passe de Mauricio dentro da área e driblou o goleiro Fábio, que cometeu falta sobre o camisa 9.

Na cobrança, feita pelo próprio Vitor Roque, bola para um lado e goleiro para o outro. O Palmeiras seguiu melhor no confronto, pressionando o Fluminense e mantendo alto volume de jogo. Em uma das escapadas, Allan percorreu metade do campo, driblou dois defensores e contou com um desvio em seu chute para ampliar o marcador para o Alviverde.

Aos poucos, o Fluminense passou a reter mais a posse de bola e conseguiu avançar suas linhas. Um dos destaques da equipe carioca nos 45 minutos iniciais, Luciano Acosta foi responsável por algumas das principais chances criadas e descontou para o Tricolor já nos minutos finais.

