Todas as finais entre Flamengo e Palmeiras na história
ivais em grandes decisões, Fla e Verdão estão na final da Libertadores de 2025.
Quando Flamengo e Palmeiras se enfrentam, não é apenas um jogo: é um choque de eras, estilos, investimentos e identidades. Nos últimos 30 anos, nenhuma rivalidade interestadual produziu tantas estrelas, tanta audiência e tantos capítulos decisivos quanto essa no futebol brasileiro. E, em finais, o peso é ainda mais evidente: até esta semana (27 de novembro de 2025), foram quatro decisões, com duas conquistas para cada lado. E a quinta decisão entre os clubes acontecerá neste sábado (29). O Lance! relembra todas as finais entre Flamengo e Palmeiras.
A luta pelo desempate já tem data, palco e tensão definidos. No dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, Flamengo e Palmeiras reeditam um duelo que virou sinônimo de Copa Libertadores, repetindo a histórica final de 2021. E, além de valer o título continental, a decisão promete redefinir a hierarquia entre gigantes que atravessam gerações brigando no topo.
De um lado, o Flamengo chega embalado por uma década de protagonismo continental, com Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e agora sob o comando de Filipe Luís. Do outro, o Palmeiras vive sua fase mais dominante desde os anos 60, comandado por Abel Ferreira e sustentado por um modelo competitivo e regular.
Antes da final de 2025 escrever um novo capítulo, vale revisitar cada decisão que marcou essa rivalidade — da Mercosul de 1999 às batalhas recentes pela Supercopa e pela Libertadores.
Todas as finais entre Flamengo e Palmeiras
1. Copa Mercosul 1999 – A primeira grande final entre os gigantes
Campeão: Flamengo
O primeiro encontro em uma final continental aconteceu na Copa Mercosul de 1999, e o clima foi digno de novela. As duas partidas foram recheadas de gols, reviravoltas e personagens improváveis.
- Jogo de ida – Maracanã: Flamengo 4 x 3 Palmeiras
- Jogo de volta – Parque Antártica: Palmeiras 3 x 3 Flamengo
Com placar agregado de 7 a 6, o Flamengo, comandado por Carlinhos, conquistou o título com gols decisivos de Caio, Romário e do reserva Lê — que entrou para a história ao marcar no jogo da volta. Foi um confronto épico, ainda hoje lembrado como uma das melhores finais da história da Mercosul.
2. Supercopa do Brasil 2021 – Pênaltis, drama e título do Flamengo
Campeão: Flamengo
Quase 22 anos depois da Mercosul, o destino colocou os dois frente a frente novamente, agora em jogo único, em Brasília. O duelo foi eletrizante.
No tempo normal, Flamengo 2 x 2 Palmeiras, com gols de Gabigol e Arrascaeta, enquanto Raphael Veiga marcou duas vezes. Nos pênaltis, o Flamengo venceu por 6 a 5, após cobranças alternadas e muita pressão sobre Weverton e Diego Alves.
Foi um dos jogos mais emocionantes da temporada, e marcou o início do ciclo vencedor da equipe carioca nos anos 2020.
3. Copa Libertadores 2021 – A noite de Deyverson e o troféu do Palmeiras
Campeão: Palmeiras
Meses depois da Supercopa, veio a revanche — e o Palmeiras não desperdiçou. No Estádio Centenário, em Montevidéu, os dois protagonizaram uma final tensa e histórica.
Raphael Veiga abriu o placar cedo, Gabigol empatou na segunda etapa e o jogo foi para a prorrogação. E então veio o lance que marcaria aquela decisão: um escorregão de Andreas Pereira, a pressão de Deyverson e o gol do título alviverde.
Placar final: Palmeiras 2 x 1 Flamengo (após prorrogação)
O conquistado tri colocou o Palmeiras novamente entre os maiores vencedores do continente.
4. Supercopa do Brasil 2023 – O jogo de "trocação" e a virada do Palmeiras
Campeão: Palmeiras
Se existe jogo que representa o caos organizado do futebol brasileiro, é este. Flamengo e Palmeiras fizeram um dos confrontos mais espetaculares da Supercopa.
Com dois gols de Raphael Veiga e dois de Gabriel Menino, o Palmeiras superou o Flamengo por 4 a 3, em duelo disputado em altíssima rotação. Gabigol marcou duas vezes para o Fla, e Pedro completou. Foi uma partida de nível técnico altíssimo, lembrada como uma das melhores finais nacionais da década.
Resumo do confronto em finais (até 27/11/2025)
- Copa Mercosul 1999 – Flamengo campeão (7 x 6 agregado)
- Supercopa do Brasil 2021 – Flamengo campeão (2 x 2; 6 x 5 nos pênaltis)
- Copa Libertadores 2021 – Palmeiras campeão (2 x 1, prorrogação)
- Supercopa do Brasil 2023 – Palmeiras campeão (4 x 3)
Total:
- Flamengo: 2 títulos
- Palmeiras: 2 títulos
A decisão de 2025: o desempate e o auge da rivalidade
A final da Libertadores de 2025 não é só mais uma decisão: é a mais simbólica de todas.
- Quem vencer será tetracampeão continental, algo inédito entre clubes brasileiros.
- De quebra, um ficará na frente do outro pela primeira vez no histórico de finais diretas.
Em Lima, o continente inteiro assistirá ao novo capítulo que promete redefinir a década — e, talvez, toda a história da Libertadores entre brasileiros.
