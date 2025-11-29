Todas as finais entre Flamengo e Palmeiras na história

A final de 2025 ocorrerá em Lima, com expectativa alta entre os torcedores.

Quatro finais disputadas até 2025, com duas vitórias para cada lado.

Rivalidade entre Flamengo e Palmeiras é uma das mais históricas do futebol brasileiro.

Quando Flamengo e Palmeiras se enfrentam, não é apenas um jogo: é um choque de eras, estilos, investimentos e identidades. Nos últimos 30 anos, nenhuma rivalidade interestadual produziu tantas estrelas, tanta audiência e tantos capítulos decisivos quanto essa no futebol brasileiro. E, em finais, o peso é ainda mais evidente: até esta semana (27 de novembro de 2025), foram quatro decisões, com duas conquistas para cada lado. E a quinta decisão entre os clubes acontecerá neste sábado (29). O Lance! relembra todas as finais entre Flamengo e Palmeiras.

A luta pelo desempate já tem data, palco e tensão definidos. No dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, Flamengo e Palmeiras reeditam um duelo que virou sinônimo de Copa Libertadores, repetindo a histórica final de 2021. E, além de valer o título continental, a decisão promete redefinir a hierarquia entre gigantes que atravessam gerações brigando no topo.

De um lado, o Flamengo chega embalado por uma década de protagonismo continental, com Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique e agora sob o comando de Filipe Luís. Do outro, o Palmeiras vive sua fase mais dominante desde os anos 60, comandado por Abel Ferreira e sustentado por um modelo competitivo e regular.

Antes da final de 2025 escrever um novo capítulo, vale revisitar cada decisão que marcou essa rivalidade — da Mercosul de 1999 às batalhas recentes pela Supercopa e pela Libertadores.

Todas as finais entre Flamengo e Palmeiras

1. Copa Mercosul 1999 – A primeira grande final entre os gigantes

Campeão: Flamengo

O primeiro encontro em uma final continental aconteceu na Copa Mercosul de 1999, e o clima foi digno de novela. As duas partidas foram recheadas de gols, reviravoltas e personagens improváveis.

Jogo de ida – Maracanã: Flamengo 4 x 3 Palmeiras Jogo de volta – Parque Antártica: Palmeiras 3 x 3 Flamengo

Com placar agregado de 7 a 6, o Flamengo, comandado por Carlinhos, conquistou o título com gols decisivos de Caio, Romário e do reserva Lê — que entrou para a história ao marcar no jogo da volta. Foi um confronto épico, ainda hoje lembrado como uma das melhores finais da história da Mercosul.

2. Supercopa do Brasil 2021 – Pênaltis, drama e título do Flamengo

Campeão: Flamengo

Quase 22 anos depois da Mercosul, o destino colocou os dois frente a frente novamente, agora em jogo único, em Brasília. O duelo foi eletrizante.

No tempo normal, Flamengo 2 x 2 Palmeiras, com gols de Gabigol e Arrascaeta, enquanto Raphael Veiga marcou duas vezes. Nos pênaltis, o Flamengo venceu por 6 a 5, após cobranças alternadas e muita pressão sobre Weverton e Diego Alves.

Foi um dos jogos mais emocionantes da temporada, e marcou o início do ciclo vencedor da equipe carioca nos anos 2020.

3. Copa Libertadores 2021 – A noite de Deyverson e o troféu do Palmeiras

Campeão: Palmeiras

Meses depois da Supercopa, veio a revanche — e o Palmeiras não desperdiçou. No Estádio Centenário, em Montevidéu, os dois protagonizaram uma final tensa e histórica.

Raphael Veiga abriu o placar cedo, Gabigol empatou na segunda etapa e o jogo foi para a prorrogação. E então veio o lance que marcaria aquela decisão: um escorregão de Andreas Pereira, a pressão de Deyverson e o gol do título alviverde.

Placar final: Palmeiras 2 x 1 Flamengo (após prorrogação)

O conquistado tri colocou o Palmeiras novamente entre os maiores vencedores do continente.

4. Supercopa do Brasil 2023 – O jogo de "trocação" e a virada do Palmeiras

Campeão: Palmeiras

Se existe jogo que representa o caos organizado do futebol brasileiro, é este. Flamengo e Palmeiras fizeram um dos confrontos mais espetaculares da Supercopa.

Com dois gols de Raphael Veiga e dois de Gabriel Menino, o Palmeiras superou o Flamengo por 4 a 3, em duelo disputado em altíssima rotação. Gabigol marcou duas vezes para o Fla, e Pedro completou. Foi uma partida de nível técnico altíssimo, lembrada como uma das melhores finais nacionais da década.

Resumo do confronto em finais (até 27/11/2025)

Copa Mercosul 1999 – Flamengo campeão (7 x 6 agregado)

Supercopa do Brasil 2021 – Flamengo campeão (2 x 2; 6 x 5 nos pênaltis)

Copa Libertadores 2021 – Palmeiras campeão (2 x 1, prorrogação)

Supercopa do Brasil 2023 – Palmeiras campeão (4 x 3)

Total:

Flamengo: 2 títulos

Palmeiras: 2 títulos

A decisão de 2025: o desempate e o auge da rivalidade

A final da Libertadores de 2025 não é só mais uma decisão: é a mais simbólica de todas.

Quem vencer será tetracampeão continental, algo inédito entre clubes brasileiros.

De quebra, um ficará na frente do outro pela primeira vez no histórico de finais diretas.

Em Lima, o continente inteiro assistirá ao novo capítulo que promete redefinir a década — e, talvez, toda a história da Libertadores entre brasileiros.