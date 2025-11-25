Galvão faz pedido a Filipe Luís para Atlético-MG x Flamengo: 'Não pode arriscar'

O Flamengo enfrenta o Atlético-MG, nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão. O confronto antecede a final da Libertadores, marcada para acontecer neste sábado (29). Diante do cenário, o narrador Galvão Bueno fez um pedido para o técnico Filipe Luís.

Durante o programa "Galvão e amigos", o apresentador pediu para que o treinador poupe alguns jogadores para o confronto. Ele citou três nomes primordiais, que deveriam ficar de fora. São eles: Everton Cebolinha, Arrascaeta e Alex Sandro.

— Acredito que ele vai poupar alguns jogadores. O Cebolinha, por exemplo, não tem um problema de se contundir muito? O Arrascaeta é outro. Não pode arriscar. Vai que um deles torce o pé. O Alex Sandro também acho que pode entrar nessa lista — disse o narrador.

Flamengo no Brasileirão e Libertadores

Com o fim da 35ª rodada, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. O clube carioca soma 74 pontos, contra 70 do Palmeiras. Diante do cenário, o Rubro-Negro pode garantir o título do campeonato nesta semana.

Para isto acontecer, a equipe de Filipe Luís precisa de uma vitória sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, e torcer para uma derrota do Palmeiras diante do Grêmio, em Porto Alegre. As duas partidas acontecem nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília).

O técnico Abel Ferreira optou por deixar onze jogadores em São Paulo. Os selecionados foram: Carlos Miguel (goleiro); Gustavo Gómez, Murilo e Bruno Fuchs (zagueiros); Joaquín Piquerez e Khellven (laterais); Andreas Pereira, Raphael Veiga e Allan (meias); Flaco López e Vitor Roque (atacantes).

A escalação do técnico Filipe Luís para a partida entre Atlético-MG e Flamengo segue como incerta. O Rubro-Negro viajou para Belo Horizonte com o elenco completo.

No final de semana, Flamengo e Palmeiras entram em campo para definir o título da Copa Libertadores. A decisão em jogo único acontece no sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.