Vale título: Flamengo divulga lista de relacionados para jogo decisivo do Brasileirão

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Atlético-MG nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada do Brasileirão. Para o confronto na Arena MRV, que pode marcar o título rubro-negro da competição, o técnico Filipe Luís não contará com Léo Ortiz. Pedro também segue fora.

Léo Ortiz ainda segue sob cuidados do departamento médico do Flamengo. O zagueiro, que trata de dores no tornozelo direito, treinou parcialmente com o grupo nesta segunda-feira. A comissão técnica de Filipe Luís espera contar com o jogador para a decisão da Libertadores no sábado, quando o time carioca enfrenta o Palmeiras em Lima, no Peru.

Léo Ortiz durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Pedro segue fora dos jogos do Flamengo

O atacante Pedro, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, segue fora dos compromissos rubro-negros. O jogador, que também trata de uma fratura no braço direito, só deve retornar aos jogos em 2026.

Confira a lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o Atlético-MG

O que o Rubro-Negro precisa para ser campeão brasileiro nesta terça-feira?

Com a vitória em cima do RB Bragantino no Maracanã e o empate do Palmeiras, o time carioca abriu quatro pontos de vantagem na classificação (74 a 70), faltando, neste momento, três rodadas para o fim da competição. Ou seja: caso o Flamengo vença o Atlético-MG pelo Brasileirão na terça-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e o Palmeiras perca para o Grêmio no mesmo dia, na Arena do Grêmio, o time carioca ficará com a taça. Afinal, abrirá sete pontos de vantagem, tendo apenas duas rodadas restantes (seis pontos a serem disputados).

