imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores do Atlético-MG avaliam chegada de novo técnico: 'Todo mundo vê'

Técnico argentino chega do Estudiantes

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/02/2026
13:47
Eduardo Domínguez novo tecnico do Galo (Reprodução Estudiantes)
imagem cameraEduardo Domínguez novo tecnico do Galo (Reprodução: Estudiantes)
O Atlético-MG anunciou oficialmente a contratação do técnico argentino Eduardo Domínguez. Atual campeão argentino, o treinador chega ao Galo com contrato válido até o fim de 2027, cercado de expectativa para a sequência da temporada. Apesar de ter o nome bem avaliado entre torcedores, o clima não é de empolgação. A falta de peças para compor o elenco alvinegro ainda liga o alerta da torcida.

Mesmo com a chegada do novo treinador, contra o Grêmio, o Atlético-MG segue sob o comando do interino Lucas Gonçalves.

Quem é Eduardo Domínguez, novo técnico do Atlético?

Eduardo Domínguez comandou o Estudiantes desde 2023, onde realizou um trabalho consistente. No período, como título principal conquistou o Torneo Clausura (Campeonato argentino) de 2025.

À frente da equipe, Domínguez soma 162 partidas, com 74 vitórias, 43 empates e 45 derrotas, alcançando um aproveitamento de 54,53%.

Antes de assumir o Estudiantes, o treinador acumulou passagens por Independiente, Colón, Huracán e também pelo Nacional, do Uruguai.

Números e títulos na carreira

Estudiantes de La Plata – 163 jogos, 74 vitórias, 44 empates, 45 derrotas
Independiente – 29 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 10 derrotas
Colón (2020–2021) – 56 jogos, 28 vitórias, 12 empates, 16 derrotas
Club Nacional – 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas
Colón (2017–2018) – 65 jogos, 28 vitórias, 19 empates, 18 derrotas
Huracán – 50 jogos, 17 vitórias, 20 empates, 13 derrotas

🏆Títulos:
2019: Supercopa Uruguaia - Nacional
2021: Copa da Liga Argentina - Colón
2023: Copa Argentina - Estudiantes
2024: Copa da Liga Argentina e Troféu de Campeões - Estudiantes
2025: Campeonato Argentino e Troféu de Campeões - Estudiantes

