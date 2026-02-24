O Atlético-MG anunciou oficialmente a contratação do técnico argentino Eduardo Domínguez. Atual campeão argentino, o treinador chega ao Galo com contrato válido até o fim de 2027, cercado de expectativa para a sequência da temporada. Apesar de ter o nome bem avaliado entre torcedores, o clima não é de empolgação. A falta de peças para compor o elenco alvinegro ainda liga o alerta da torcida.

Mesmo com a chegada do novo treinador, contra o Grêmio, o Atlético-MG segue sob o comando do interino Lucas Gonçalves.

Quem é Eduardo Domínguez, novo técnico do Atlético?

Eduardo Domínguez comandou o Estudiantes desde 2023, onde realizou um trabalho consistente. No período, como título principal conquistou o Torneo Clausura (Campeonato argentino) de 2025.

À frente da equipe, Domínguez soma 162 partidas, com 74 vitórias, 43 empates e 45 derrotas, alcançando um aproveitamento de 54,53%.

Antes de assumir o Estudiantes, o treinador acumulou passagens por Independiente, Colón, Huracán e também pelo Nacional, do Uruguai.

Números e títulos na carreira

Estudiantes de La Plata – 163 jogos, 74 vitórias, 44 empates, 45 derrotas

Independiente – 29 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 10 derrotas

Colón (2020–2021) – 56 jogos, 28 vitórias, 12 empates, 16 derrotas

Club Nacional – 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas

Colón (2017–2018) – 65 jogos, 28 vitórias, 19 empates, 18 derrotas

Huracán – 50 jogos, 17 vitórias, 20 empates, 13 derrotas

🏆Títulos:

2019: Supercopa Uruguaia - Nacional

2021: Copa da Liga Argentina - Colón

2023: Copa Argentina - Estudiantes

2024: Copa da Liga Argentina e Troféu de Campeões - Estudiantes

2025: Campeonato Argentino e Troféu de Campeões - Estudiantes