Abel indica rotação no Palmeiras e aposta na base na corrida pelo título estadual

O Palmeiras terá menos de uma semana de preparação antes da estreia na temporada, no próximo sábado (10), contra a Portuguesa. Ainda no domingo (4), o elenco se reapresentou na Academia de Futebol e iniciou trabalhos com bola dois dias depois, sob a supervisão do técnico Abel Ferreira.

O curto período de preparação e de recuperação física após o descanso, aliado ao calendário extenso da temporada, fará com que a comissão técnica mantenha a rotação adotada no Campeonato Paulista do ano passado. Na ocasião, Abel Ferreira optou por mesclar as equipes, alternando jogadores experientes do elenco com jovens recém-promovidos.

Ao todo, o Palmeiras disputará oito partidas na fase de grupos após a implementação do novo formato de disputa proposto pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Serão três clássicos, dois deles como mandante, e, no máximo, 12 datas no total, incluindo a decisão em jogos de ida e volta.

- Usar todos os recursos que tem para aproveitar esta parte, porque sabemos que os jogadores vêm num período de férias de 30 dias. É tão importante os jogadores fazerem 11 meses de alta competição, de alta intensidade, de alto risco, de viagens, eles também um período que eles possam desligar para recuperar baterias e dedicar tempo a outra parte da nossa vida, que também é importante, a nossa família, a nossa outra parte.

- Ao final de uma semana, tu tens logo um jogo oficial, é algo que nós temos que rever, nos maiores campeonatos do mundo, normalmente temos três a quatro semanas para preparar o primeiro jogo oficial. De qualquer maneira, temos que nos adaptarmos, arranjar soluções e aproveitar este período para também carregar as baterias aos nossos jogadores, dar oportunidade a todos os jogadores também de poder jogar, porque vai ser humanamente impossível escolher uma equipe - afirmou o treinador alviverde.

Entre os atletas formados nas categorias de base que podem ganhar maior minutagem durante o Estadual aparecem quatro nomes: os meio-campistas Larson, Erick Belé e Luis Pacheco, além do atacante Riquelme Fillipi.

Outro nome no radar é Figueiredo. Recuperado de uma grave lesão ligamentar no joelho, o meia iniciou o processo de transição física e já realiza trabalhos no gramado. A tendência é que o jovem, bem avaliado por Abel Ferreira, volte a ficar à disposição ainda na fase de grupos da competição.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Fernando Moreno/Agif/Gazeta Press)

A principal novidade para a estreia será a presença de Marlon Freitas, único reforço anunciado oficialmente até o momento. O meio-campista foi apresentado na última quinta-feira (8) e já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Após o confronto com a Portuguesa, que abre a temporada de 2026, o Palmeiras terá, na sequência, seu primeiro clássico. A equipe comandada por Abel Ferreira recebe o Santos na Arena Barueri, já que o gramado do Allianz Parque passa por reformas para melhorias no material sintético.