Craque Neto manda recado para Neymar antes da Copa do Mundo: 'Única escolha'

No último dia de 2025, o craque Neymar surpreendeu os torcedores e acertou a renovação de contrato com o Santos, com vínculo válido até o final do ano. Restando 160 dias para a próxima Copa do Mundo, o ex-jogador e atual comentarista Craque Neto mandou um recado para o camisa 10.

Inicialmente, a expectativa era de que o jogador assinasse apenas até o meio do ano, com o objetivo de se preparar no clube para a próxima Copa do Mundo. Até o momento, Neymar ainda não figurou em nenhuma lista do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, e vive a expectativa de voltar a vestir a amarelinha.

Enquanto analisava o desempenho do craque em 2025, Neto destacou que a única escolha para Neymar seria a renovação com o Santos. Segundo ele, o atacante foi muito importante para o Peixe na reta final da última temporada, mas precisa melhorar suas atuações se quiser disputar a próxima Copa do Mundo.

- A única escolha que o Neymar tem é o Santos, não tem Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão, Bayern de Munique, PSG, Flamengo, Palmeiras… A única escolha do Neymar é o Santos, você foi importante nos últimos três jogos, mas para a Copa do Mundo você tem que jogar muito mais bola. Porque se você jogar esse futebol que jogou em 2025, você não vai para a Copa - comentou Neto.

Neymar no Santos

Texto por: Juliana Yamaoka

Neymar foi apresentado em um grande evento, com direito a shows de artistas santistas, no dia 31 de janeiro, na Vila Belmiro.

O jogador atuou em 30 partidas e marcou 11 gols, mas não conseguiu embalar uma grande sequência de jogos em razão das quatro lesões sofridas ao longo da temporada. Ele chegou no meio do Campeonato Paulista e acompanhou, do banco de reservas, a eliminação do Santos na semifinal diante do Corinthians. Na sequência, presenciou a queda precoce da equipe na terceira fase da Copa do Brasil e participou da luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, atuando lesionado até a última rodada.

Há poucas semanas, o camisa 10 passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e deve desfalcar o time no início do Estadual. Fora de campo, Neymar também contribuiu com o clube ao viabilizar, por meio de parceiros contatados por seu pai, a reforma de espaços importantes, como o vestiário da Vila Belmiro e os centros de treinamento da base e do futebol feminino.

