Santos perde três patrocinadores e busca novo máster antes de estreia no Paulistão

O Santos anunciou o fim do acordo com a casa de apostas 7K, marca que ocupava o espaço máster na camisa do clube. A empresa tinha acordo com o Peixe até abril de 2027, mas o contrato foi rompido antes do tempo previsto, o que obriga o clube buscar um novo parceiro para estampar o uniforme alvinegro antes da estreia na temporada, que acontece no dia 10 de janeiro, contra o Novorizontino, pelo Paulistão. Além da bet, outras duas marcas não renovaram com a equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

De acordo com o clube, o fim do acordo foi em comum acordo entre as partes. A 7K ocupava o espaço de principal patrocinadora no Santos desde abril de 2025. Além do time masculino, a casa apostas estampava o uniforme do time feminino e de futsal, além da camisa de treino, que é a única que o Peixe segue usando com a logo da empresa.

Caso o acordo com a 7K fosse cumprido até o final, o Santos poderia faturar R$ 105 milhões fixos, além da possibilidade de chegar a R$ 150 milhões em bônus por metas esportivas e comerciais. No comunicado, o Peixe agradeceu pela parceria com a empresa e ressaltou que ações comerciais que estavam previstas em contrato serão cumpridas nas próximas semanas.

continua após a publicidade

- O Santos Futebol Clube e a 7K comunicam que foi decidido, em comum acordo, pelo encerramento da parceria para patrocínio master. O clube agradece à empresa pelo trabalho em conjunto durante a temporada 2025 em que estivemos lado a lado nessa jornada. Esclarecemos também que ações previstas em contrato ainda serão realizadas e entregues nas próximas semanas - disse a equipe.

Marca segue estampada nas camisas de treino do Sanyos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos não renova com outras duas marcas

Os outros dois acordos que chegaram ao fim foram Havan e Viva Sorte. A varejista ocupava um espaço no uniforme logo abaixo da 7K, na barra frontal da camisa, enquanto a empresa de títulos de capitalização ocupava o espaço das costas. Nos casos da Havan e Viva Sorte, os contratos chegaram ao fim e o vínculo não foi estendido.

continua após a publicidade

As duas marcas chegaram ao Santos logo após a contratação de Neymar. O retorno do atacante ao Peixe trouxe um "boom" comercial ao clube, que fechou novos parceiros para patrocínios nas camisas, placas de publicidade e outras ações digitais da equipe.