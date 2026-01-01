Pacaembu recebe exposição sobre Neymar; ingressos já estão disponíveis

A exposição "Gigante Pela Própria Natureza", que conta a história de um dos principais jogadores do mundo, Neymar, já está com ingressos disponíveis para compra.

A mostra será realizada entre os dias 3 e 24 de janeiro, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. As entradas custam entre R$ 50 e R$ 130 (inteira). Parte da arrecadação será direcionada aos projetos sociais do Instituto Neymar Jr. Clique aqui para comprar.

O local é especial para o atacante, que conquistou a Libertadores com o Santos em 2011 no estádio e também marcou ali seu primeiro gol como profissional, em 2009, aos 17 anos, diante do Mogi Mirim, um dos poucos tentos de cabeça da carreira.

Neymar Jr. jogou 30 partidas pelo Santos nesta temporada. (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)

Informações gerais:

A exposição de Neymar convida os fãs de futebol a viverem a experiência em duas etapas. A primeira reúne itens exclusivos do acervo pessoal do jogador, com ambientes imersivos e ativações interativas que contam sua trajetória: da infância aos grandes palcos do futebol internacional.

Entre os destaques, estão a medalha inédita de campeão dos Jogos Olímpicos de 2016, chuteiras, a Taça da Libertadores de 2011, entre outros objetos marcantes da carreira.

Além disso, o visitante poderá explorar o gol vencedor do Prêmio Puskás, marcado em 2011 diante do Flamengo, por meio de uma experiência audiovisual, além de uma homenagem especial ao Rei Pelé.

Já a Arena será um espaço que remete aos bastidores do futebol, com ambientação de vestiário, ações da patrocinadora do craque, a Puma, e desafios no gramado. Neles, o público poderá participar de experiências que simulam grandes lances de Neymar Jr., como os gols lendários de bicicleta e de pênalti. Também será possível tirar fotos em cenários que reproduzem entrevistas pós-jogo ou comemorações de títulos.

Serviço:

📅 Datas

- Exposição: de 03 a 24 de janeiro (exceto 09 de janeiro)

- Arena: de 03 a 06 de janeiro e de 11 a 24 de janeiro

📍 Localização: Arena Mercado Livre Pacaembu

- Exposição: Portão 13, na Rua Itápolis, 702

- Arena: Portão 1, Praça Charles Muller

👤 Classificação: livre para todas as idades

♿ Acessibilidade: a exposição é acessível para cadeiras de rodas e conta com monitores treinados para oferecer suporte aos visitantes

❗É possível circular internamente de uma atividade a outra (Exposição e Arena)

💛 Parte da arrecadação será destinada ao Instituto Projeto Neymar Jr., apoiando projetos sociais e educacionais e transformando a vida de inúmeras famílias