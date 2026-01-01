Pacaembu recebe exposição sobre Neymar; ingressos já estão disponíveis
Camisa 10 renovou contrato com o Peixe na virada do ano
- Matéria
- Mais Notícias
A exposição "Gigante Pela Própria Natureza", que conta a história de um dos principais jogadores do mundo, Neymar, já está com ingressos disponíveis para compra.
A mostra será realizada entre os dias 3 e 24 de janeiro, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. As entradas custam entre R$ 50 e R$ 130 (inteira). Parte da arrecadação será direcionada aos projetos sociais do Instituto Neymar Jr. Clique aqui para comprar.
O local é especial para o atacante, que conquistou a Libertadores com o Santos em 2011 no estádio e também marcou ali seu primeiro gol como profissional, em 2009, aos 17 anos, diante do Mogi Mirim, um dos poucos tentos de cabeça da carreira.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Informações gerais:
A exposição de Neymar convida os fãs de futebol a viverem a experiência em duas etapas. A primeira reúne itens exclusivos do acervo pessoal do jogador, com ambientes imersivos e ativações interativas que contam sua trajetória: da infância aos grandes palcos do futebol internacional.
Entre os destaques, estão a medalha inédita de campeão dos Jogos Olímpicos de 2016, chuteiras, a Taça da Libertadores de 2011, entre outros objetos marcantes da carreira.
Além disso, o visitante poderá explorar o gol vencedor do Prêmio Puskás, marcado em 2011 diante do Flamengo, por meio de uma experiência audiovisual, além de uma homenagem especial ao Rei Pelé.
Já a Arena será um espaço que remete aos bastidores do futebol, com ambientação de vestiário, ações da patrocinadora do craque, a Puma, e desafios no gramado. Neles, o público poderá participar de experiências que simulam grandes lances de Neymar Jr., como os gols lendários de bicicleta e de pênalti. Também será possível tirar fotos em cenários que reproduzem entrevistas pós-jogo ou comemorações de títulos.
Serviço:
📅 Datas
- Exposição: de 03 a 24 de janeiro (exceto 09 de janeiro)
- Arena: de 03 a 06 de janeiro e de 11 a 24 de janeiro
📍 Localização: Arena Mercado Livre Pacaembu
- Exposição: Portão 13, na Rua Itápolis, 702
- Arena: Portão 1, Praça Charles Muller
👤 Classificação: livre para todas as idades
♿ Acessibilidade: a exposição é acessível para cadeiras de rodas e conta com monitores treinados para oferecer suporte aos visitantes
❗É possível circular internamente de uma atividade a outra (Exposição e Arena)
💛 Parte da arrecadação será destinada ao Instituto Projeto Neymar Jr., apoiando projetos sociais e educacionais e transformando a vida de inúmeras famílias
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias