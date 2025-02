Oscar perde gol ‘inacreditável’ e agita internautas

Autor do primeiro gol do São Paulo contra o Mirassol na noite desta quarta-feira (5), no Estádio do Morumbis, Oscar virou um dos assuntos mais comentados do "X" ao perder um gol taxado pelos internautas como "inacreditável". O duelo dos times da Série A do Brasileirão marca a sétima rodada do Campeonato Paulista.

Detalhes da nova camisa do São Paulo

A peça produzida pela fornecedora New Balance traz diversas referências ao título conquistado em cima do Liverpool, em Yokohama, no Japão. Um desses detalhes é a manga, que traz as faixas tricolores mais grossas, assim como a camisa de 2005.

Na parte de trás da camisa, uma outra referência destaca o minuto 26:03, impresso na parte de trás da gola, que simboliza o momento do gol do volante Mineiro que deu a vitória ao Tricolor no dia da final contra os ingleses na partida.

Na base da camisa, há uma outra etiqueta que destaca a frase "um é pouco, dois é bom, três só o São Paulo", reforçando que a equipe é a única brasileira a ter três títulos do Mundial de Clubes. Primeiro em 1992, o bicampeonato em 1993 e o tri de 2005. A parte interior do escudo também tem escrito em japonês um trecho do hino são-paulino.