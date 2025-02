A "Sem Parar" (ecossistema de mobilidade urbana) vai promover uma ação em parceria com o Sócio Rei do Santos, em homagem ao retorno de Neymar a Vila Belmiro. A empresa vai oferecer um voucher de R$ 50 para os sócios-torcedores usarem como quiserem: seja para pagar o pedágio na ida ao jogo de estreia do Neymar, nesta quarta (5), no drive-thru ou na hora de abastecer o carro para ver o time em campo.

A ideia é pagar a ida e a volta dos torcedores que desçam para Santos na estreia do Neymar. A ativação surgiu das interações nas redes entre Sem Parar e torcedores do Santos, que pediram uma ajudinha na hora de fazer o trajeto entre São Paulo e Santos.

Sem Parar se junta a programa de sócios do Santos e promove ativação para retorno de Neymar a Vila Belmiro (Foto: Divulgação)

A promoção será válida para sócios-torcedores que já são clientes da "Sem Parar" e para quem se tornar cliente até esta quarta-feira (5).

Neymar deve jogar em Santos x Botafogo-SP

Na segunda-feira (3), o atacante participou das primeiras atividades com o elenco santista e já deixou boas impressões no treinamento.

A expectativa é que o jogador ganhe alguns minutos contra o Botafogo-SP, mas sem exigir um alto rendimento da parte física. Afinal, o atacante acumula poucos minutos desde que voltou da grave lesão no joelho no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e precisa ganhar ritmo antes de atuar com a carga máxima em campo.