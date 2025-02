A dupla comemoração do recém-chegado Juninho, ex-Qarabag, após abrir o placar para o Flamengo contra a Portuguesa, chamou atenção nas redes sociais. O atacante repetiu sua comemoração tradicional e segurou uma camisa do Rubro-Negro com o nome de Varela, que passa por uma situação familiar delicada.

Juninho marca primeiro gol pelo Flamengo e homenageia Varela (Foto: Reprodução)

Juninho explica comemoração em gol do Flamengo

- O primeiro gol é sempre importante, ainda mais com essa camisa, estou muito feliz. O número 23 foi em homenagem a minha filha e o "V" por conta do meu nome e da minha esposa, o nome dela é Vívian. E também quis homenagear o nosso companheiro que está passando por uma situação muito difícil e queremos mostrar para ele todo o nosso carinho. Mostrar que estamos juntos e apoiando ele mesmo de longe e esperando ele voltar! - declarou Juninho, em entrevista a Globo durante o intervalo do jogo.

Confira o gol e a comemoração

Por que Varela foi homenageado no jogo do Flamengo?

Conforme divulgado pelo Flamengo, nesta terça-feira (4), a mãe de Guillermo Varela faleceu. A notícia vem a tona dois dias após o título do primeiro torneio nacional da temporada de 2025.

O clube emitiu uma nota oficial sobre o caso. No comunicado, a diretoria não compartilhou muitos detalhes sobre a fatalidade, mas lamentou o ocorrido e se prontificou de disponibilizar toda a ajuda necessária ao atleta durante o período. Varela foi liberado para viajar ao Uruguai, após a notícia.