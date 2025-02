O São Paulo voltou a vencer no Campeonato Paulista. O time, que vinha de uma derrota para o Santos, venceu o Mirassol por 4 a 1, no Morumbis, na noite desta quarta-feira (5), pela sétima rodada. Os gols do Tricolor foram marcados por Oscar, Calleri - que desencantou e fez o primeiro dele nesta temporada -, Enzo Díaz e André Silva. Pelo lado dos visitantes, Gabriel marcou o tento de honra.

O quarteto ofensivo tricolor, formado por Lucas Moura, Oscar, Luciano e Calleri, vem mostrando que está cada vez mais entrosado e pronto para grandes conquistas, com destaque para os dois primeiros, nomes essenciais contra um adversário que vinha de cinco vitórias consecutivas.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo foi equilibrado do início ao fim. Nos primeiros minutos, o Mirassol se mostrou um time bem encaixado, com forte marcação, mas não demorou para que os mandantes ficassem à frente do placar. Aos 8 minutos, Oscar, aberto pela esquerda, cruzou para a área em direção a Calleri. A movimentação do argentino enganou Muralha, e a bola quicou na pequena área antes de entrar.

O Tricolor parecia mais perto do segundo gol que o Mirassol do empate, mas não foi o que aconteceu. Aos 24, Lucas Ramon avançou e cruzou na medida para Gabriel, livre de marcação, dominar e bater na saída de Rafael: 1 a 1. No lance, Sabino e Igor Vinícius vacilaram.

Bate e rebate dos dois lados e um lance inacreditável aconteceu aos 32. Após jogada de Lucas Moura pelo lado, bola na área e Oscar, livre na pequena área, pegou mal e mandou para fora. Apesar disso, o Tricolor não desistiu, e Calleri deixou o time na frente antes do intervalo. Nos acréscimos, Iury Castilho carimbou o travessão. Pouco depois, o camisa 9 tricolor aproveitou cruzamento de Igor Vinícius e, de carrinho, mandou para dentro.

No segundo tempo, os dois times continuaram tentando aumentar o marcador, mas sem a intensidade do primeiro tempo e sem sucesso nas finalizações. As duas equipes mudaram e, na principal delas, Igor Vinícius, que não fazia um bom jogo, deu lugar a Ferraresi, enquanto Ferreira entrou na vaga de Luciano.

Entre as mexidas do Mirassol, Guilherme Pato entrou pra colocar fogo no jogo e, em poucos minutos, assustou o goleiro Rafael. No entanto, foi o Tricolor quem deu números finais à partida, com Enzo Díaz, que fez o primeiro dele com a camisa tricolor, após passe na medida de Oscar, e André Silva: 4 a 1.

O que vem por aí?

As duas equipes voltam a entrar em campo no próximo sábado (8). Às 18h30m (de Brasília), o São Paulo encara o RB Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. No Maião, o Mirassol recebe o Noroeste, às 16h (de Brasília). Os jogos são válidos pela oitava rodada do Paulistão.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 4 X 1 MIRASSOL

7ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 19h30m (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Oscar (8'/1ºT) (1-0); Gabriel (24'/1ºT) (1-1); Calleri (49'/1ºT) (2-1); Enzo Díaz (39'/2ºT) (3-1) e André Silva (45'/2ºT) (4-1).

🟨 Cartões amarelos: Igor Vinícius, Luciano, Zubeldía (SAO); João Victor (MIR).

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael, Igor Vinicius (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Enzo Diaz; Pablo Maia e Alisson (Bobadilla); Lucas Moura (Erick), Luciano (Ferreira) e Oscar; Calleri (André Silva).

MIRASSOL (Técnico: Eduardo Barroca)

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, David Braz (Alan Empereur) e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Chico Kim (Clayson), Negueba (Guilherme Pato) e Iury Castilho (Davó).