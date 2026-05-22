PVC critica atuações de Flamengo e Palmeiras na Libertadores: 'Não é desculpa'

Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (23), em jogo que promete fortes emoções. No meio da semana, os times entraram em campo pela Libertadores, e Paulo César Vinicius Coelho, o PVC, criticou a atuação de ambos.

continua após a publicidade

Na competição internacional, o Flamengo venceu o Estudiantes por 1 a 0, e o Palmeiras perdeu em casa para o Cerro Porteño. Em sua coluna no portal "UOL", o jornalista fez críticas aos desempenhos dos times de Leonardo Jardim e Abel Ferreira.

- O Palmeiras jogou mal. Pessimamente! Finalizou mais vezes, teve mais posse de bola e... Nada!...Há cansaço no cardápio, há o medo da Copa, há o receio de ficar fora do clássico contra o Flamengo. Mas nada disso desculpa. A quarta-feira deixa os rubro-negros com mais motivo para otimismo até sábado — analisou PVC.

continua após a publicidade

➡️ Fora da Copa, gigante no Flamengo: Pedro transforma frustração em protagonismo e reabre debate sobre ausência

➡️ Abel tem principal desafio no Palmeiras em 2026 antes de reencontro com o Flamengo

O duelo é decisivo para a disputa do título do Campeonato Brasileiro. O Alviverde lidera a tabela com 35 pontos, e o Rubro-Negro vem logo atrás. Se vencer o Palmeiras, o Flamengo pode encostar no Verdão, mas se perder verá o rival abrir sete pontos de vantagem.

continua após a publicidade

PVC projetou o duelo entre as equipes (Foto: Reprodução/SporTV)

CBF define árbitro de Flamengo x Palmeiras pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu o árbitro para o confronto entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado (23), às 21h, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão. Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, será o responsável por comandar a partida. O restante da equipe de arbitragem ainda não foi divulgado.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️Aposte em gols de Flamengo ou Palmeiras!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Este será o primeiro clássico entre Rubro-Negro e Alviverde comandado por David. Nesta temporada, ele esteve escalado em um jogo de cada equipe: a vitória do Mais Querido sobre o Grêmio e o triunfo do Verdão sobre o Internacional, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente líder e vice-líder da competição. O Palmeiras ocupa a primeira posição, com 35 pontos, enquanto o Flamengo aparece logo atrás, com 31 e um jogo a menos.