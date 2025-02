Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs disputam o Super Bowl LIX, neste domingo (9), no Superdome, em Nova Orleans, Lousiana, Estados Unidos. O grande evento conta com a presença de diversas celebridades que compareceram no estádio para assistir a grande final da NFL. Nomes como Lionel Messi, Bradley Cooper e Taylor Swift compareceram ao jogo.

Taylor Swift

Torcedora do Philadelphia Eagles e namorada de Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, a cantora Taylor Swift está presente no Super Bowl. A artista é presença garantida em quase todos os jogos dos Chiefs para acompanhar Travis.

Taylor Swift no Super Bowl LIX (Foto: Jamie Squire/AFP)

Inter Miami - Messi, Suárez, Alba e Busquets

O quarteto do Inter Miami não perdeu a oportunidade e compareceu no Super Bowl LIX. Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets estão juntos nos camarotes do Superdome.

Luis Suárez, Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets no Super Bowl LIX (Foto: Reprodução)

Sir Paul McCartney

Um dos maiores artistas da história, Sir Paul McCartney está presente na decisão da NFL. O ex-Beatles, que realizou shows no Brasil nos dois últimos anos, também está no estádio. Sir Paul se apresentou no show do intervalo do Super Bowl XXXIX, em 2005.

Bradley Cooper

Torcedor fanático do Philadelphia Eagles, Bradley Cooper está no estádio com a jaqueta dos Eagles para ver o time na grande decisão. O ator é figura constante em jogos da equipe.

Bradley Cooper no Super Bowl LIX (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Jay-Z

Rapper e produtor, Jay-Z está na grande final da NFL. Acompanhado das filhas que teve com a artista Beyoncé, o cantor e dono da Roc Nation, esteve no gramado do estádio antes da partida começar. Kendrick Lamar, cantor da sua gravadora, realizou o show do intervalo.