Em comemoração ao seu aniversário, a zagueira Patricia Maldaner, do Palmeiras, ganhou um bolo caseiro com velas. Entretanto, uma confusão aconteceu. Pela foto da jogadora segurando o bolo ter viralizado no perfil do Palmeiras, o presente foi associada ao clube, que apesar de ter repercutido a imagem, não foi o responsável pela atitude.

Internautas criticaram a aparência do bolo, sendo considerado um absurdo o recipiente onde ele foi servido. Patricia se pronunciou em seu Instagram, explicando que o bolo foi um presente da sua companheira Natascha Honegger, goleira do Palmeiras e agradeceu o clube pela postagem. Mas já era tarde, o Palmeiras foi fortemente criticado pelo bolo. Veja;

Palmeiras feminino

Depois de seis anos de inatividade, a categoria feminina de futebol do Palmeiras voltou a disputar as competições estaduais e nacionais em 2019 em parceira com a prefeitura de Vinhedo (SP), responsável por toda a estrutura de treinamento da equipe, repetindo o modelo que já havia sido utilizado em 1997-1998 (Amparo), 1999-2000 (Sabesp), 2001 (Salto de Itu), 2005-2006 (São Bernardo do Campo), 2008 (Salto de Itu e CEUNSP), 2010 (Indiano, Osasco e Itatiba) e 2012 (Bauru).

