Mais uma vez, a modelo e influenciadora espanhola Victoria Ruiz, esteve presente nas arquibancadas do Hard Rock Stadium, em Miami, para acompanhar um jogo de Vini Jr. O astro do Real Madrid tem romance apontado com a modelo que, acompanha os jogos do clube merengue no Mundial, vestindo o nome e o autógrafo de Vini Jr nas costas.

Victoria Ruiz, modelo apontada como affair de Vini Jr (Foto: Reprodução/Instagram)

Além da presença de Victoria nos jogos do Real Madrid, outro fator que aumentou as especulações sobre a sua relação com Vini, foi o distanciamento do jogador de Maju Mazalli, juntos entre 2019 e 2021. Os dois chegaram a ter recaídas e serem flagrados juntos no ano passado, mas agora, parece que a relação é uma página virada.

Na ocasião, o Real Madrid derrotou o Borussia Dortmund por 3x2, em um jogo com reviravoltas e expulsão. Mais uma vez, Vini passou em branco na partida.

Victoria esteve em jogos do PSG após receber curtidas de Neymar

O astro do Real Madrid não foi o primeiro jogador que Victoria Ruiz conquistou o coração. Ela também já foi apontada como romance de Neymar, atualmente no Santos. O suposto caso entre eles aconteceu em 2022, quando o brasileiro ainda atuava pelo PSG, da França.

O nome da modelo passou a ser apontado depois que internautas revelaram que o atleta havia seguido a moça no Instagram e distribuído algumas curtidas.

No período a modelo foi flagrada durante partidas do clube parisiense no Parque dos Príncipes para dar suporte ao atacante. Em uma de suas publicações nos stories, Ruiz chegou a marcar Neymar e Lionel Messi.

Quem é Victoria Ruiz, modelo apontada como affair de Vini Jr

Além de modelo e influenciadora, Victoria Ruiz também é empreendedora. A jovem possui uma loja de joias, e modela para sua própria empresa.

Nas suas redes sociais, Victoria explora o conteúdo de beleza, lifestyle e viagens. Em fotos e víeos, ela exibe seu estilo de vida luxuoso, ativo e saudável para seus quase 400 mil seguidores.