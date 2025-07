Cruzeiro e Banfield se enfrentam neste domingo (6), em jogo válido pelo torneio amistoso de intertemporada Vitória Cup. A bola rola às 16h (de Brasília) no Estádio Kleber Andrade, emCariacica (ES), com transmissão de Sportv e Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

Como chegam os times?

O Cabuloso foi superado por 1 a 0 pelo Defensa y Justicia na última quinta-feira (3), interrompendo sequência de 12 partidas sem derrota. A tendência é que a Raposa mande a campo a formação para enfrentar o Grêmio na próxima semana, na retomada do Campeonato Brasileiro.

Já o Banfield estreou na Vitória Cup com vitória por 1 a 0 sobre a Desportiva Ferroviária na última quarta-feira (2). A equipe chega ao torneio após eliminação na Copa Argentina e enfrenta problemas internos relacionados a atrasos salariais. No Torneio Apertura, o time ocupou a penúltima posição do Grupo A.

A Vitória Cup é disputada em quatro partidas, nas quais Cruzeiro e Desportiva Ferroviária duelam contra Banfield e Defensa y Justicia. Não há definição de campeão: ao fim de cada confronto, o vencedor recebe um troféu simbólico, e jogos empatados são decididos em disputa de pênaltis.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro e Banfield pela Vitória Cup

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Banfield

AMISTOSO - VITÓRIA CUP

📆 Data e horário: domingo, 6 de julho de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES);

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere;

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Auxiliares: Pedro Amorim de Freitas (ES) e Adilson Gomes de Oliveira (ES).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio; William, Fabrício Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.

BANFIELD (Técnico: Pedro Troglio)

Sanguinetti; Di Luciano, Sergio Vittor, Santiago Daniele e Abraham; Martín Río, Gabriel Vega, Piñero e Obando; Marcos Arturia e Auzmendi.