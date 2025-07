A Fifa definiu a canção "Freed From Desire" como tema oficial do Mundial de Clubes. A música, conhecida pelo refrão "Na-na-na", virou febre entre os fãs e, aparentemente, pegou até os jogadores. O ritmo contagiante já está na ponta da língua de Dembélé e Barcola, jogadores do PSG, semifinalistas do Mundial de Clubes. Assista;

Freed From Desire - a trilha do Mundial de Clubes

A Fifa adotou a canção como música tema do Mundial, após observar sua crescente popularidade entre torcedores do esporte nos últimos anos. O hit, lançado pela artista Gala Rizzatto há 28 anos, em 1997, tem grande potencial de se eternizar na memória dos fãs.

A trajetória da canção "Freed From Desire" no mundo do futebol começou efetivamente em 2015, quando torcedores do Chesterfield, da Inglaterra, criaram uma paródia para homenagear o atacante Will Grigg. O fenômeno ganhou força ainda maior durante a Eurocopa de 2016, quando a canção se espalhou entre torcedores de diversos países.

Após sua viralização na Eurocopa, fãs de clubes europeus incorporaram "Freed From Desire" em suas celebrações de títulos nas temporadas seguintes. O que começou como um movimento principalmente europeu agora ganha dimensão global com a adoção pela FIFA para o Mundial.