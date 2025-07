"Marcas da classificação": foi assim que Belle, esposa de Thiago Silva, definiu o machucado no rosto do jogador, adquirido nas quartas de final do Mundial de Clubes. Na vitória do Fluminense contra o Al-Hilal, o jogador machucou o rosto em um dividia com o brasileiro, Marcos Leonardo, e deixou o campo sangrando.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mesmo nas entrevistas pós-jogo, o rosto de Thiago Silva ainda estava visivelmente ferido.

Dias após o duelo, Belle Silva publicou uma imagem do rosto do marido, atualizando seu estado para os seguidores, e definiu o machucado como "marcas da classificação". Veja;

➡️ Jogador do Fluminense vira destaque entre ingleses: ‘Não é à toa’

‘Liderança atemporal’, diz jornal inglês sobre Thiago Silva

"Com a braçadeira azul royal ainda presa ao bíceps esquerdo como um torniquete, Thiago Silva está incongruente com o cenário". Assim definiu o jornal inglês "The Athletic", sobre a exibição do camisa 3 na partida entre Fluminense e Al-Hilal, válida pelas quartas de final do Mundial.

continua após a publicidade

— Há um Deus aqui e ele é o número 3, ostentando um corte no nariz que ele se recusa a cuidar, exceto durante um intervalo para beber água, em que ele e o empresário Renato Gaúcho falam apenas entre si — completou o veículo.

Thiago Silva se machucou durantes quartas de final do Mundial de Clubes (Foto: ALEX GRIMM/AFP)

Na última semana, Thiago Silva viralizou durante o jogo contra a Inter de Milão ao passar orientações táticas para o time do Fluminense acertar a marcação contra os italianos e auxiliar na classificação da equipe de Renato Gaúcho. Questionado sobre a liderança e inteligência de jogo, o zagueiro deu detalhes de como foi adquirindo o conhecimento para ensinar o time a passar por situações de dificuldade.