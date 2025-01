O futuro incerto de Neymar no futebol tem colocado em destaque a possibilidade de seu retorno ao Santos em 2025. Raphinha, atleta do Barcelona e companheiro de Seleção Brasileira, expressou apoio a essa ideia em uma entrevista à "TNT Sports", além de criticar a situação do camisa 10 no Al Hilal, ao ressaltar que um jogador do seu calibre deveria estar em constante atividade.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da bola: Contratação do Chicago Fire pode facilitar ida de Neymar ao Santos

- Um jogador como ele não pode nunca estar parado, não estar em atividade. O que está acontecendo no clube em que ele está pode estar prejudicando ele a voltar da melhor forma fisicamente - afirmou Raphinha

As oportunidades que abriram para Neymar, como o Santos e Flamengo, também foram analisadas por Raphinha, que concordou com a possível volta do atacante para o futebol brasileiro. Segundo o craque do Barcelona, a ida do amigo para o Brasileirão seria importante para seu retorno ao alto nível da bola.

continua após a publicidade

- Acho que ele voltar a atuar em alto nível, na minha opinião o Brasileirão é em alto nível, tem grandes times disputando em todos os campeonatos da América do Sul, vai ser bom para ele e para todo mundo - completou.

Além do Santos, Neymar tem sido vinculado a outros clubes. O jornal francês "L'Équipe" revelou que o Chicago Fire, da MLS, demonstrou interesse no atleta em 16 de janeiro deste ano. O brasileiro já havia expressado interesse em jogar pelo Inter Miami ao lado de Messi e Suárez, mas Javier Mascherano, técnico do clube, considerou a contratação inviável devido ao limite de jogadores designados.

continua após a publicidade

Frente a essas especulações, a volta ao futebol brasileiro surge como uma alternativa para Neymar. O Santos considera um empréstimo curto ou um contrato definitivo, o que depende da possibilidade de Neymar rescindir seu vínculo com o Al-Hilal. A situação do atacante no clube saudita tem sido um entrave para sua carreira, e um retorno ao Brasil poderia ser a chance do atacante recuperar sua forma física e técnica.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional