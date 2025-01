Mauro Cezar analisa resposta de Mbappé a declaração de Neymar

O jornalista Mauro Cezar Pereira analisou a resposta de Mbappé a declaração recente de Neymar sobre a convivência no PSG. Durante entrevista para o ex-jogador Romário, camisa 10 do Al-Hilal abriu o jogo sobre a relação com o francês na época que atuaram juntos. Ele revelou que houve embate entre os dois durante o período, mas que não guardava mágoa.

A declaração trouxe à tona as narrativas das brigas internas no elenco do clube parisiense daquela época. Apesar disso, ao ser questionado sobre a fala de Neymar, Mbappé preferiu fugir da perguntar e se declarou focado no atual momento da carreira. A atitude do atleta foi elogiada por Mauro Cezar durante a programação da "Rádio Jovem Pan", na última terça-feira (21).

- Achei que ele foi maduro. Fugiu do "disse me disse". Se não, fica essa coisa, de um fala e outro respondo. Reagiu de uma forma muito madura. Ele foi bem. Está jogando bem também. Já foi eleito duas vezes seguidas o jogador do mês entre os jogadores do Real Madrid. O que era óbvio que ia acontecer. Ele é um dos melhores jogadores do mundo - disse o jornalista.

O que disse Mbappé?

"Não, a verdade é que não tenho nada a dizer. Eu estou muito concentrado no que faço aqui no (Real) Madrid. Tenho muito respeito pelo Neymar. Posso falar muitas vezes sobre ele, mas quero lembrar o positivo, de um jogador único na história do futebol e de todos os momentos que passamos em Paris. Agora, estou em Madri e quero desfrutar de Madri. Boa sorte para o Neymar e para toda sua família".