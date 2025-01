O Chicago Fire anunciou a contratação do atacante Jonathan Bamba, de 28 anos, por 2 milhões de dólares (cerca de 12 milhões de reais). O jogador assina até 2027, com possibilidade de extensão por mais um ano. Assim, o clube estadunidense fica mais longe pela disputa por Neymar, que está em fim de contrato no Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Nascido na França, Bamba começou no futebol profissional em 2013 e teve passagens por Saint-Étienne, Paris FC, Sint-Truiden, Angers e Lille. O seu último clube foi o Celta de Vigo, da Espanha, onde atuou em 42 partidas, com seis bolas na rede e três assistências. Pela seleção nacional, ele tem 10 jogos e um gol com a Costa do Marfim.

Com um dos três maiores salários do Chicago Fire, Bamba ocupará uma vaga no elenco de jogador designado, ao lado do atacante belga Hugo Cuypers e do meia argentino Gastón Giménez.

Regra do jogador designado

A regra do jogador designado permite que as franquias da MLS (Major League Soccer) contratem até três atletas que seriam considerados fora do teto salarial da liga. Dessa maneira, os times conseguem atrair craques do futebol mundial para a competição. Em 2007, David Beckham foi o primeiro exemplo prático a seguir o modelo, pelo Los Angeles Galaxy.

Com a contratação de Bamba, o Chicago Fire completa a terceira vaga de jogador designado no elenco. Assim, uma possível chegada de Neymar é improvável, visto que o craque busca um alto salário.

Futuro de Neymar

Com opção de assinar de um pré-contrato, Neymar busca novas possibilidades na carreira em 2025. Segundo o jornal francês "L'Équipe", o Chicago Fire entrou em contato com o brasileiro no dia 16 de janeiro deste ano.

Antes do interesse do The Fire, Neymar expressou o desejo de jogar pelo Inter Miami, no qual buscaria reunir-se com seus ex-companheiros de Barcelona: Messi e Suárez. No entanto, o técnico Javier Mascherano declarou que a contratação do camisa 10 é inviável para o clube, por conta do limite de jogadores designados.

Dessa forma, Neymar também vê a opção de voltar ao futebol brasileiro. O Santos trabalha com o jogador na possibilidade de um empréstimo curto e acena também com um contrato definitivo, caso ele consiga uma rescisão com o Al-Hilal.

