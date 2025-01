O ex-jogador Romário declarou, nesta quarta-feira (22), que torce para o retorno de Neymar ao futebol brasileiro. Recentemente, o meia chegou a um acerto financeiro para voltar a atuar pelo Santos. Contudo, acontece um impasse na negociação devido ao atual contrato do camisa 10 com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O vínculo com o clube saudita se encerra apenas em junho deste ano.

Apesar do imbróglio para a realização da operação, a possibilidade do retorno do craque ao futebol nacional causa euforia. Em entrevista ao site "Ge", Romário, analisou o futuro de atleta. Ao se posicionar favorável à favor da saída do futebol saudita, o tetracampeão comparou o nível de dificuldade das competições internacionais com as brasileiras.

- A gente tem que entender que jogar no Brasil é muito mais difícil que jogar lá fora. Tem clube que, no ano passado, jogou 80 jogos. É muito jogo. O Neymar já está com 31, 32 anos, vem de uma lesão. É uma possibilidade o Neymar voltar para o Brasil, jogar mais perto. Torcer para que ele volte com tudo para a gente poder ter uma Seleção mais forte - iniciou o ex-jogador.

O Baixinho também falou sobre a atual Seleção Brasileira e as possibilidades de conquista do hexacampeonato mundial. Ele declarou torcer para que o jejum de títulos se encerre, e que a atual geração possa levantar a taça da Copa do Mundo em 2026.

- Vini melhor do mundo, isso com certeza é um gás que tem a mais. O Raphinha, do Barcelona, pode ser um dos grandes nomes na Copa do Mundo. Eu, como brasileiro, como torcedor, torço muito para que esses caras, essa geração, possa tirar esse jejum de 24 anos, assim como a gente tirou em 1994 - concluiu.

Possível retorno de Neymar

O retorno de Neymar ao Santos é um sonho que ainda enfrenta obstáculos significativos. Embora o Peixe esteja otimista - o clube trabalha com a possibilidade de um empréstimo curto e acena também com um contrato definitivo, caso ele consiga sua rescisão com o Al Hilal.

A situação contratual do jogador com o clube saudita é o maior empecilho para o retorno do Menino da Vila. O clube, que não inscreveu Neymar na Liga Saudita devido à forma física de Neymar e ao fato de ele ocupar uma vaga de jogador estrangeiro, não está disposto a rescindir o contrato do jogador, que vai até junho deste ano. Neymar também não aceita encerrar seu vínculo sem receber o valor referente ao restante do contrato.

Embora o Al Hilal deseje contar com Neymar no Mundial de Clubes, que será disputado no meio do ano, o brasileiro busca retomar sua carreira em um clube onde possa jogar regularmente. Desde sua transferência para o time saudita, Neymar disputou apenas sete partidas e marcou um gol. É neste cenário, que um retorno ao futebol brasileiro aparenta agradar o jogador.