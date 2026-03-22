Neymar se revolta com decisão de arbitragem; veja

Cruzeiro e Santos fizeram um jogo pouco inspirado no Mineirão, empatando em 0 a 0 pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Em meio a poucas chances claras e dificuldades ofensivas de ambos os lados, o lance mais decisivo acabou acontecendo já na reta final da partida.

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O Santos chegou a balançar as redes com Barreal nos minutos finais, o que poderia garantir a vitória fora de casa. No entanto, o gol foi anulado por impedimento, frustrando a equipe santista. A jogada resumiu bem o cenário do confronto: mesmo quando surgiu uma oportunidade mais concreta, ela não se concretizou de forma válida.

Veja o lance:

Neymar, que ficou fora da lista dos relacionados do jogo por decisão de Cuca, foi preservado com a justificativa de controle de carga, visando sua melhora física. Foi assim também contra o Mirassol, quando Neymar não viajou com o elenco nem mesmo sabendo que Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, estaria presente para vê-lo atuar.

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Nas redes sociais, o craque se pronunciou sobre o lance de impedimento.

Veja o comentário:

Como foi o jogo?

Dentro de casa, o Cruzeiro começou a partida pressionando a saída de bola alvinegra e apostando nas jogadas em profundidade pelas pontas. Porém, nos minutos iniciais, nenhuma das duas equipes conseguiu criar grandes chances.

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A primeira grande jogada aconteceu apenas aos 28 minutos, quando Arroyo avançou pela direita, aguardou e passou para Gerson finalizar dentro da área, mas o goleiro Gabriel Brazão fez a defesa. O Santos respondeu em jogada em velocidade, mas que não levou perigo a Matheus Cunha.

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Na volta dos vestiários, o Santos teve mais a posse de bola e tentou chegar ao gol com finalizações de fora da área. A primeira boa jogada celeste veio aos 12 minutos. Matheus Henrique avançou em frente à área e passou para Gerson, na esquerda, cruzar para Arroyo, mas Brazão defendeu o chute do camisa 99.

Cruzeiro x Santos válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Vinicius Januário Teixeira/Gazeta Press)

O goleiro santista foi exigido mais uma vez aos 28 minutos, em chute de Wanderson. Na reta final, o jogo ficou mais aberto, mas os dois times seguiram com problemas de pontaria. O Peixe até chegou a marcar no fim, com Barreal, mas ele estava em posição de impedimento.

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