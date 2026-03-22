Sem Neymar e Gabigol, Santos divulga lista de relacionados para enfrentar o Cruzeiro

O Santos divulgou a lista de relacionados na manhã deste domingo (22) para o duelo contra o Cruzeiro, às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

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O Peixe tem como principal novidade o retorno de Tomás Rincón, que pediu uma oportunidade ao técnico Cuca. O venezuelano não estava nos planos da comissão técnica do demitido Juan Pablo Vojvoda e havia sido liberado para procurar outro clube. O jogador chegou ao clube da Baixada Santista em agosto de 2023. O volante havia sido relacionado pela última vez no dia 12 de fevereiro, contra o Athletico Paranaense, mas não saiu do banco de reservas.

Além de Rincón, o Santos também tem como novidades na lista João Ananias e Rafael Gonzaga.

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O zagueiro Luan Peres retorna de suspensão e deve ser titular ao lado de Adonis Frías na zaga. Já o meia Zé Rafael se recuperou de um edema no músculo semimembranoso da coxa direita e treinou normalmente com o restante do elenco no gramado do CT Rei Pelé desde a última sexta-feira (20), mas será baixa no confronto.

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O meio-campista Gabriel Bontempo, em processo de recuperação de uma contratura lombar, foi relacionado.

O camisa 10 Neymar será desfalque e seguirá realizando controle de carga. A comissão técnica entende que o jogador corre risco de lesão caso seja submetido a uma sequência intensa de partidas em curto intervalo de tempo.

Lautaro Díaz e Gabriel Barbosa, que pertencem à Raposa e estão emprestados ao Peixe, também serão baixas na partida. Miguelito está com a Seleção da Bolívia disputando a repescagem para a Copa do Mundo.

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Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Cruzeiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A estreia de Cuca:

O treinador assinou contrato até o final desta temporada e iniciou sua quarta passagem pelo Santos. Cuca foi apresentado na última sexta-feira (20), na Vila Belmiro.

Ele chega para ser o quinto treinador na gestão do presidente Marcelo Teixeira, que assumiu o clube no início de 2024. Antes, o Peixe teve como comandantes Fábio Carille, Pedro Caixinha, Cleber Xavier e Juan Pablo Vojvoda. O argentino foi demitido na última quarta-feira (18), após a derrota para o Internacional.

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Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Santos

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X SANTOS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 8ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 22 de março, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Premiere (canal fechado) e Globo (TV Aberta)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Gizeli Casaril (SC)

📺 VAR: Diogo Pombo Lopez (BA)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Wesley Carvalho)

Matheus Cunha; William (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Matheus Henrique, Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge (Néiser Villareal)

SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Oliva, Willian Arão (Gabriel Bontempo) e Rollheiser; Barreal, Thaciano e Rony.

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