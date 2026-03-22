Sem Neymar, Santos busca novos protagonistas para tentar vencer o Cruzeiro no Mineirão

Sem Neymar e Gabriel Barbosa, principais estrelas da equipe ao lado de Gabriel Brazão, o Santos tem a difícil missão de buscar a primeira vitória longe de seus domínios no Campeonato Brasileiro.

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Neste domingo (22), o Peixe encara o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h (de Brasília), pela 8ª rodada da competição.

A partida marcará a estreia do técnico Cuca no comando do Peixe. Ele chegou para substituir Juan Pablo Vojvoda, demitido após a derrota do Alvinegro Praiano para o Internacional na última rodada.

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O Santos não terá Neymar à disposição, já que o jogador será poupado devido ao risco de lesão pelo alto volume de jogos e, por isso, realiza um controle de carga. Gabriel Barbosa, que acumula sete gols em 12 partidas, está emprestado pela Raposa ao Peixe e não atua por questões contratuais.

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Em meio à reformulação com a chegada de Cuca, o Peixe busca afastar a pressão fora de campo por resultados. Após ser eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Novorizontino, o time não engrenou no Brasileirão e não vence há três partidas.

Até aqui, soma apenas uma vitória, contra o Vasco, na Vila Belmiro, em sete jogos disputados na competição. Resultados que culminaram na demissão de Juan Pablo Vojvoda, que acabou sendo o escolhido pela diretoria como forma de amenizar as divergências com a torcida santista.

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Até o momento, seis reforços foram contratados. O último deles, Lucas Veríssimo, sequer teve tempo de estrear e mostrar serviço sob o comando de Vojvoda.

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Novos protagonistas:

Com a ausência de dois dos principais protagonistas do elenco, Cuca tem a chance de testar novas peças, especialmente no ataque, que deverá ser formado por Barreal, Thaciano e Rony. Dois reforços que estrearam recentemente e fizeram boas apresentações, mesmo com pouca minutagem em campo, merecem a atenção de Cuca: Oliva e Moisés.

Além disso, o treinador afirmou, em entrevista coletiva, que deseja dar oportunidades aos atletas do elenco, inclusive àqueles que estavam fora dos planos da antiga comissão técnica, como Tomás Rincón.

Veríssimo também pode estrear como titular na zaga na tentativa de melhorar o sistema defensivo, que não sofreu gols em apenas dois dos 16 jogos disputados nesta temporada.

Além disso, os Meninos da Vila, como Gabriel Bontempo e Robinho Jr., esperam ganhar espaço com o novo técnico, especialmente o atacante, que acumula apenas seis partidas nesta temporada.

Diante desse cenário, a partida surge como uma oportunidade importante para Cuca iniciar a construção de uma nova base dentro do elenco santista, avaliando alternativas e ampliando a competitividade interna em um momento de reformulação. Mais do que o resultado imediato, o confronto pode servir como termômetro para observar quem realmente pode assumir protagonismo e ganhar espaço na equipe ao longo da sequência da temporada.