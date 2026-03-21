Ausência de Neymar contra Cruzeiro repercute na Europa: 'Péssima fase'

A decisão do Santos de poupar Neymar do confronto contra o Cruzeiro neste fim de semana ganhou repercussão na imprensa europeia. O jornal espanhol Diario AS destacou a nova ausência do craque e classificou seu momento como "péssima fase". O atacante de 34 anos não enfrentará a Raposa na Vila Belmiro por decisão do técnico Cuca, que preferiu administrar a carga de trabalho do jogador.

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O jornal espanhol repercutiu a fala do treinador, que afirmou que Neymar ficará de fora devido ao controle de carga e ao risco de lesão, já que o Santos fará três jogos em sete dias. Segundo Cuca, a chance de uma baixa acontecer com o astro no período é alta. Por conta disso, o AS classificou a fase vivida por Neymar, no quesito individual e pessoal, como péssima, já que não foi convocado por Ancelotti para a Seleção e não poderá ajudar o Santos no Brasileirão.

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Neymar durante o jogo da 4° rodada do Brasileirão entre Santos e Vasco (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Copa do Mundo cada vez mais distante para Neymar

A publicação destacou que a ausência de Neymar no duelo contra o Cruzeiro acontece poucos dias depois de o jogador ter ficado de fora da convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia. Carlo Ancelotti, técnico da Amarelinha, justificou a exclusão afirmando que o atacante não está 100% fisicamente.

– Se ele atingir 100%, então sim, ele poderá ser incluído. Por que eu não o convoquei? Porque ele não está no seu melhor. Precisamos de jogadores a 100% – disse Ancelotti, em coletiva.

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Para além do físico, o AS também citou as ausências recentes de Neymar. Além de não constar na convocação de Ancelotti e nem na lista do Santos para o duelo contra o Cruzeiro, o jogador também não esteve presente no jogo contra o Mirassol. O jornal relacionou a ausência ao aniversário da irmã do astro. Diante disso, o periódico afirmou que a Copa do Mundo se tornou um sonho distante para o camisa 10 do Santos, que pouco vem apresentando futebol para ser convocado.

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