Kaio Jorge vira assunto após empate do Cruzeiro na Libertadores: 'Não existe'

O Cruzeiro empatou com a Universidad Católica por 0 a 0, na noite desta quarta-feira (6), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Depois da partida, o nome do atacante Kaio Jorge ficou em alta entre torcedores nas redes sociais.

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Artilheiro do Brasileirão em 2025, Kaio Jorge não vive uma grande temporada com a camisa do Cruzeiro. Com problemas físicos, o atacante vem sendo titular, mas não tem conseguido repetir o desempenho que o levou à Seleção Brasileira.

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Pela Libertadores, o jogador teve grande chance de abrir o placar para o Cruzeiro, mas mandou para fora com o gol vazio. Nas redes sociais, torcedores avaliaram o desempenho do atacante. Veja os comentários abaixo:

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Universidad Católica-CHI x Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja comentários sobre Kaio Jorge

Como foi o jogo do Cruzeiro

Sob chuva forte e em um gramado sintético da Claro Arena, o Cruzeiro teve o protagonismo nos primeiros momentos. A proposta celeste no início foi buscar jogadas em velocidade pelo lado direito. Matheus Pereira teve a primeira chance, que explodiu na defesa dos Cruzados. A resposta dos mandantes veio com Montes, que parou em boa defesa de Otávio. No lance seguinte, Kaio Jorge teve chance clara, sem goleiro, mas não conseguiu finalizar bem em velocidade. Depois da pausa para hidratação, os chilenos passaram a pressionar a saída de bola celeste e ter mais a bola. A Raposa voltou a assustar em cobrança de falta de Arroyo de longe, mas Bernedo levou sorte e acabou fazendo a defesa.

No início da etapa complementar, o árbitro Andres Rojas foi rigoroso com Arroyo e deu um cartão vermelho ao atacante por entrada dura em Zuqui.

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O jogo do Cruzeiro teve dois capítulos principais. Na primeira etapa, o atacante Kaio Jorge quase abriu o placar, mas não encontrou o tempo certo para a finalização e perdeu a oportunidade. No segundo tempo, o jogo foi completamente modificado pela expulsão de Arroyo.

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