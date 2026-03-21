Cuca revela conversa com elenco e promete dar chance para atletas ofuscados no Santos

O novo técnico do Santos, Cuca, revelou que conversou com o elenco no primeiro dia de atividades no CT Rei Pelé. Na última sexta-feira (20), o comandante foi apresentado ao grupo e também à imprensa.

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Em entrevista coletiva, Cuca afirmou que um jogador de 38 anos pediu uma oportunidade para permanecer no clube nesta temporada e que, por causa da conversa, quase se atrasou para a coletiva.

O técnico se referia a Tomás Rincón, que tem vínculo com o Peixe até o final do ano. Recentemente, o Alvinegro Praiano se desfez de alguns atletas, em definitivo e por empréstimo, como João Basso, Alexis Duarte, Billal Brahimi e Gustavo Caballero. A comissão técnica do ex-técnico Juan Pablo Vojvoda não pretendia utilizar o volante, que havia sido liberado para procurar outro clube.

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— Antes de vir aqui (para a coletiva), eu quase me atrasei porque um jogador quis conversar comigo: "Professor, quero ficar aqui, quero uma oportunidade para mostrar a minha valia. Tenho 38 anos, mas quero estar presente". Quando vejo um jogador me chamar assim, percebo que tem alma, tem espírito, e eu gosto dessas coisas. Lógico que vou dar oportunidade. Vou dar a eles o direito à luta por espaço e competitividade, e quem estiver melhor vai jogar. Eles são os fiscais nos treinos e jogos - explicou Cuca.

Rincón deve figurar na lista de relacionados para o duelo entre Santos e Cruzeiro, neste domingo (22), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante não era relacionado desde 12 de fevereiro, quando ficou apenas no banco no confronto contra o Athletico Paranaense.

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Tomás Rincón acumula 78 jogos com a camisa do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O que vem pela frente:

Santos está em 16º lugar na tabela, com seis pontos, e não vence há três partidas. Para o duelo contra a Raposa, não terá à disposição o meia-atacante Neymar, que será poupado e realiza trabalhos de controle de carga.

Gabriel Barbosa e Lautaro Díaz também serão baixas por questões contratuais, já que pertencem ao time de Belo Horizonte. Miguelito está fora por estar com a Seleção da Bolívia na repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Até a pausa dos campeonatos para a Copa do Mundo, o Peixe terá 18 jogos pela frente em três competições diferentes: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

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