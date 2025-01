Santos ou Flamengo? Neymar abre o jogo e comenta chances de voltar ao Brasil

Primeiro convidado do canal de Romário no Youtube, Neymar conversou sobre vários assuntos com o "Baixinho". Um deles foi um possível retorno ao Brasil após o fim do contrato com o Al-Hilal. Questionado pelo ex-atacante sobre a chance de retornar ao futebol brasileiro e atuar por Santos ou Flamengo, o jogador afirmou que as notícias o balançaram.

- Quando começou a sair isso, me colocaram no Santos, no Flamengo, todo mundo começou a me mandar mensagem, e eu falei: "Nossa, que legal, que gostoso, um país inteiro falando comigo, amigos, torcedores rivais...". Começou a me dar um negocinho, porque realmente, eu quero voltar um dia, mas ainda não pensava nessa possibilidade. Mas depois que surgiram essas notícias eu pensei: "Nossa"... - disse Neymar.

- Emoção ou razão, como que decide isso (risos)? Sempre falei que tive vontade de jogar no Flamengo, por tudo que é o Flamengo. E o Santos é o amor de criança, então é minha casa - completou Neymar no "De Cara Com o Cara", da RomárioTV.

Declaração de Jorge Jesus sobre Neymar

Nesta quinta-feira (16), Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal, deu uma forte declaração sobre Neymar. O comentário aconteceu durante a coletiva após a vitória por 9 a 0 diante do Al-Fateh, pela Saudi Pro League. O português afirmou que o brasileiro não está "conseguindo acompanhar a equipe".

- Sobre Neymar... Não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava quase voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, de top mundial. Mas a verdade é que fisicamente não tem conseguido acompanhar a equipe - comentou Jesus.

