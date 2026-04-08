O Palmeiras tem cinco representantes entre os convocados da seleção brasileira sub-15, anunciada na última terça-feira (7), sendo os laterais Enzo Augusto (direita) e Gustavo Galan (esquerda), os meias Amilton e Gabriel Bueno e o atacante Luis Fhelipe.

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O grupo se apresenta na próxima segunda-feira, 13 de abril, em Porto Velho (RO), para dez dias de treinamento com os demais convocados, com foco na preparação para o torneio Vlatko Markovic, que será disputado na Croácia, em maio.

Com os cinco atletas convocados para a seleção sub-15, o Palmeiras chegou à marca de 17 jogadores chamados em 2026. O processo de captação e desenvolvimento é liderado por João Paulo Sampaio, coordenador das categorias de base do clube.

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O Palmeiras é o clube com o maior número de jogadores convocados para as seleções de base do Brasil nas últimas nove temporadas, com destaque para 2018, quando teve 29 representantes chamados.

Diferente das edições anteriores, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inclui no calendário a realização da Copa do Brasil sub-15 pela primeira vez. A estreia da categoria no torneio estadual está marcada para o dia 2 de maio, na Academia de Futebol 2, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

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Palmeiras possui cinco nomes convocados para defender a Seleção Brasileira sub-15 (Foto: Reprodução/Palmeiras)

Confira o número de convocados do Palmeiras para as seleções de base:

2017: 18 convocados

2018: 29 convocados

2019: 17 convocados

2020: 13 convocados

2021: 14 convocados

2022: 13 convocados

2023: 19 convocados

2024: 17 convocados

2025: 23 convocados

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