Denilson e Rafael Sóbis analisam momento da Seleção Brasileira: 'Foram importantes'

Pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Denilson estreou como apresentador no programa Hexa Neles!, ao lado do ex-jogador Rafael Sobis, trazendo análises e debates sobre o momento atual do futebol brasileiro. Logo no primeiro episódio, o tema central foi a indefinição na equipe e as dúvidas sobre a formação ideal visando a próxima Copa do Mundo.

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Durante a conversa, Denilson fez uma comparação com gerações anteriores da Seleção e levantou questionamentos sobre o nível de preparação dos jogadores atuais, principalmente os que ficam no banco de reservas.

O ex-atacante Luizão, que participou da conversa destacou ainda a falta de definição na equipe atual, apontando que nem mesmo a base titular está clara — o que, na visão dele, impacta diretamente o desempenho coletivo.

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Denilson e Rafael Sobis estreiam "Hexa Neles!" na ge tv nesta terça-feira — Foto: Lucas Seixas/Globo

— Se a gente olhar para o banco da Seleção Brasileira hoje, esses caras estão preparados? A gente nem sabe quais são os 11 titulares, imagina os reservas — afirmou.

Rafael Sóbis também analisou os recentes amistosos da Seleção e afirmou que os resultados serviram como um "choque de realidade" para o futebol brasileiro. Segundo o ex-jogador, seleções como França e Croácia mostraram um nível de competitividade superior.

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— Esses amistosos foram importantes porque colocaram o Brasil no seu lugar. O torcedor começou a entender onde a gente está. A França, quando quis, ligou o motor e ganhou a hora que quis. Aí ficou claro: a gente não está competindo como antes. Isso até deu uma acalmada na pressão.

Ao comentar especificamente os jogos, Sóbis ressaltou a superioridade francesa e apontou que, contra a Croácia, houve momentos de equilíbrio, apesar do resultado final.

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— A França nos colocou no nosso lugar. A Croácia também foi melhor, mas ali houve momentos de igualdade. O resultado foi meio mentiroso, com dois gols no fim. Teve muitas substituições — a Croácia fez várias, o Brasil também — e, nesse momento, eles cresceram no jogo.

Por fim, Denilson citou um lance decisivo que, na visão dele, mudou o rumo de uma das partidas e teve impacto direto no resultado.

— Depois veio o pênalti sofrido pelo Éder, que mudou tudo. Se aquele lance não acontece, sei não… aquela vitória ali pesou bastante.

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