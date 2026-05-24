Veja gol em Vasco x RB Bragantino: Rodriguinho abre o placar

O RB Bragantino saiu na frente do placar na partida contra o Vasco, deste domingo (24), em São Januário, pela 17ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o meia Rodriguinho foi o responsável por abrir a contagem do marcador na reta final do primeiro tempo.

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A jogada aconteceu aos 46 minutos, quando, em um contra-ataque, Rodriguinho teve espaço para avançar no setor de meio de campo. Ao se aproximar da área, o camisa 20 arriscou um chute de fora da área cruzmaltina.

A finalização saiu com força e precisão para acertar o canto esquerdo do gol de Leonardo Jardim. O arqueiro do Vasco tentou chegar na bola, mas não obteve sucesso. Veja abaixo:

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