Em seu canal no Youtube, Neymar faz novo desabafo sobre arbitragem

Em seu canal no YouTube, o meia-atacante do Santos Neymar publicou um novo vídeo nesta quinta-feira (9) revelando bastidores de sua intimidade com familiares e amigos, além de opinar novamente sobre a atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio na partida contra o Remo, no dia 2 de abril, quando o Peixe venceu por 2 a 0 na Vila Belmiro.

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No entanto, o camisa 10 foi advertido com cartão amarelo naquele confronto e precisou cumprir suspensão no duelo contra o Flamengo, no último domingo (5), no Maracanã.

— É chato ficar falando de árbitro, porque parece que eu fico reclamando toda hora. Que eu sou reclamão e tudo mais. Só que, pô, os caras estão ali para cuidar do jogo. Para ser o cara que comanda o jogo. Todo mundo que joga futebol sabe. Você vai na pelada com os amigos e eles vão reclamar, vão xingar um ao outro, xingar o árbitro, vão xingar tudo. Porque é competitividade. Então, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer questionar. Hoje eu fui muito tranquilo com o árbitro todas as vezes em que fui falar com ele. Fiz uma falta hoje, sofri sete. Duas ou três foram por trás. E eu saio sendo prejudicado, ficando fora do próximo jogo - disse Neymar.

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Armário do Neymar na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar ainda falou sobre a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA de 2022, diante da Seleção da Croácia, e também compartilhou momentos de um jantar ao lado da esposa, Bruna Biancardi, e de amigos como Cris Guedes, que o acompanha desde a infância, além da esposa dele, Bianca.

Bianca, inclusive, criticou Neymar por ter utilizado uma fala considerada machista ao afirmar que o árbitro "estava de chico".

— Vocês acompanharam um pouco do nosso jantar, um pouco da nossa discussão. Essa foi a realidade de quando a gente discute tudo isso (risos). Os amigos estão aqui para isso: para esses momentos de dar apoio e carinho, mas também para falar algumas verdades que precisam ser ditas, e eu ser capaz de entender da melhor forma possível. Entendi muita coisa, principalmente do que a Bia falou e explicou. Jamais imaginaria. Mas, enfim, é isso - concluiu.

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Neymar no Santos:

Neymar acumula apenas seis jogos nesta temporada pelo Santos. O camisa 10 ainda não conseguiu embalar uma boa sequência de partidas para evitar uma quinta lesão desde que retornou ao clube.

Ele foi preservado de alguns compromissos para realizar controle de carga e, segundo o técnico Cuca, agora precisa "encher o tanque" para suportar a sequência de jogos até a pausa dos campeonatos para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho.

A convocação final será divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti no dia 18 de maio. O camisa 10 ainda não recebeu uma oportunidade com o comandante da Seleção Brasileira, que já afirmou publicamente, em diversas ocasiões, que exige o auge físico dos jogadores, mas ressalta que Neymar não precisa provar nada a ninguém quando está em boas condições físicas.