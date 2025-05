Durante participação em uma live da Disney+, que transmitia o jogo entre Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder, pela final da Conferência Oeste da NBA, o atacante Neymar rebateu as críticas por ter comparecido à final da Kings League Brasil.

continua após a publicidade

A Furia, que tem Neymar e Cris Guedes como presidentes, se tornou a primeira equipe campeã da Kings League Brasil na história. Em uma final disputada no Allianz Parque neste domingo (18), o time conquistou a taça inédita na disputa de shoot outs após empate em 5 a 5 no tempo normal.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Eu não vejo problema nenhum de falar que o Neymar jogou mal, que está jogando mal, que vem jogando mal. E ponto final! Faz parte. Mas falando de mim, as críticas ultimamente não são assim. Você vai reclamar de mim dentro de campo? Como? Não vai! Porque dentro de campo eu entrego! Vai falar fora. Mas fora é minha vida, é o que eu faço — disse Neymar..

continua após a publicidade

Neymar acompanhou de perto o título do seu time. O jogador compareceu ao estádio do Palmeiras e torceu na beira do gramado. O camisa 10 do Santos se juntou à equipe em fevereiro deste ano, pouco depois de acertar seu retorno ao Peixe.

— Por isso que eu falo que o Brasil está atrasado nesse sentido. O entretenimento, o networking, um business man que, ao mesmo tempo, é jogador... faz parte! Faz tudo crescer. Você ser um cara que investe na Kings League, por exemplo. Te criticam por isso! Sendo que não tem nada a ver com teu trabalho, com teu esporte — disparou o craque.

continua após a publicidade

— Mas para que vou ficar explicando para os caras que não vão entender o que eu falo? Não vão entender, não estão no meu dia a dia, não sabem o que eu faço, o quanto me dedico, do quanto abro mão para estar jogando. É difícil — completou.

Neymar é o grande destaque do Santos (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Decisão da Kings League foi em meio à lesão

Neymar sofreu a segunda lesão na coxa esquerda no dia 16 de maio, durante o duelo contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro. Na ocasião, o Alvinegro Praiano venceu por 2 a 0, com gols de Zé Ivaldo e Barreal, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O capitão santista atuou por apenas 34 minutos e deixou o campo chorando, com auxílio da maca. Ele voltou a sentir dores na coxa, na mesma região que o afastou do time por 42 dias, mas, desta vez, a lesão foi no músculo semimembranoso.

A volta do jogador aconteceu na partida contra o CRB, pela Copa do Brasil, que acabou marcando a eliminação do Peixe no torneio.