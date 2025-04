O Santos derrotou o Atlético-MG por 2 a 0 nessa quarta-feira, pela quarta rodada do Brasileirão. O Peixe fez os dois gols ainda na primeira etapa. O Galo teve até aqui a pior atuação da equipe na temporada.

Foi a primeira vitória do Peixe no Brasileirão. Enquanto isso, o Galo segue sem vencer e ocupa a vice-lanterna da competição.

Como foi o jogo

A partida começou equilibrada, com a torcida santista impulsionando a equipe. Aos cinco, o Atlético teve a primeira chance, com Hulk, de falta. O camisa sete do Galo cobrou direto, mas Brazão fez a defesa em dois tempos.

Após isso, o Santos passou a ter domínio da partida, levando mais perigo. Aos sete minutos, Barreal fez o cruzamento par Neymar, que não conseguiu finalizar.

Aos 22, Zé Ivaldo finalizou e conseguiu o escanteio. Na cobrança, a bola sobe para a área, a zaga corta, mas o zagueiro aparece para marcar com um chute forte.

Poucos minutos depois, Gabriel Bontempo fez cruzamento para a área, onde Barreal se jogou para marcar o segundo do Santos.

Barreal jogador do Santos comemora seu gol contra o Atlético-MG (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Aos 30, Neymar sentiu e precisou ser substituído. Após o gol de Barreal, o camisa 100 deixou o gramado chorando. Antes, foi atendido pelo Departamento Médico do Alvinegro. No entanto, deixou o gramado com o auxílio do carrinho e foi substituído por Rollheiser. Ele foi ovacionado pela torcida do Santos.

Na volta do intervalo, o Atlético ensaiou uma pressão, mas sem conseguir levar grandes perigos. Aos 13, Barreal fez cruzamento para a área e Bontempo finalizou para fora. Aos 17, Zé Ivaldo foi expulso, mas o VAR recomendou a revisão. O árbitro voltou atrás e deu somente o amarelo para o zagueiro santista. Aos 23, Rollheiser lança Barreal, que finaliza para a defesa de Everson.

Aos 35 minutos, Lyanco fez o cruzamento para a área. João Marcelo cabeceou com muito perigo. Brazão saltou para espalmar. Quatro minutos depois, Bernard levantou e Igor Gomes mandou para fora, raspando a trave.

Nos acréscimos, Bernard acionou Menino dentro da área. O camisa 25 do Galo finalizou na rede pelo lado de fora.

Aos 50, Rincón roubou a bola no campo de ataque, invadiu a área e finalizou forte, mas mandou por cima da meta atleticana.

O que vem por aí?

O Santos tem clássico na próxima rodada. No domingo (20), o Peixe vai enfrentar o São Paulo, no Morumbis, às 16h (de Brasília). No mesmo horário, o Galo recebe o Botafogo no Mineirão.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 x 0 ATLÉTICO

4ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 16 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🥅 Gols: Zé Ivaldo (23'/1ºT) e Barreal (26'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Caio Paulista (CAM), Hulk (CAM) e Cuello (CAM) / Gil (SAN) e Zé Ivaldo (SAN)

🟥 Cartão vermelho: -

Público: 10.360

Renda: R$712.568,75

ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico interino: César Sampaio)

Brazão; Léo Godoy (JP Chermont), Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Rincón) e Neymar (Rollheiser/Thaciano); Guilherme, Tiquinho e Barreal (Pituca).

ATLÉTICO (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia (Natanael), Lyanco, Alonso e Caio Paulista (Gabriel Menino); Rubens, Fausto Vera (Bernard) e Scarpa (Igor Gomes); Cuello, Rony e Hulk (João Marcelo).

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)